Spotify, le classifiche settimanali ora disponibili sull’app mobile

L’introduzione su Spotify, avvenuta lo scorso mese di ottobre, delle nuove classifiche settimanali - sia riguardanti gli USA, sia altri 46 paesi di tutto il mondo - in merito sia ai 50 album che ai 50 brani più richiesti dagli ascoltatori, oltre che alle 10 nuove entrate, è stata accolta con entusiasmo dai vertici della piattaforma svedese di streaming musicale: il servizio guidato da Daniel Ek ha deciso di rendere disponibili i dati anche sull’app mobile, aprendo così all’utenza l’accesso ai dati al momento resi disponibili solo sotto forma di infografiche rilanciate dal canale Twitter ufficiale dell’azienda. L’implementazione, al momento, non riguarda l’app desktop, sulla quale restano per il momento disponibili le sole top 50 e le top viral.