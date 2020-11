SoundCloud, per la prima volta dalla fondazione profitti nel terzo trimestre 2020

Nel derby svedese dello streaming SoundCloud marca un doppio vantaggio sul diretto concorrente Spotify: la piattaforma fondata nel 2007 a Stoccolma da Alexander Ljung ed Eric Wahlforss, con sede principale a Berlino, ha annunciato di aver chiuso il suo primo trimestre con profitto - obiettivo non ancora raggiunto dal servizio guidato da Daniel Ek - nel terzo trimestre del 2020. Con ricavi pari a 147,6 milioni di euro nel 2019, Soundcloud ha visto i propri ricavi crescere su base annua del 19%, con una contrazione delle perdite operative annuali del 28% - dai 32,9 milioni del 2018 ai 23,8 del 2019.

La performance finanziaria è da legare anche a quella riguardante il catalogo reso disponibile sulla piattaforma oggi diretta dall’ad Kerry Trainor: con 250 milioni di tracce presenti nel proprio archivio, SoundCloud offre più del triplo dei contenuti rispetto a concorrenti come Spotify, Apple Music e YouTube Music, che vantano circa 70 milioni di opere ciascuna nei rispettivi cataloghi.

“Con la fine del 2020 in vista, avremo raggiunto il nostro terzo anno consecutivo di accelerazione della crescita dei ricavi e il nostro primo trimestre redditizio, con notevoli riserve di liquidità per continuare a investire in SoundCloud”, ha spiegato in una nota ufficiale Trainor, che non ha rinunciato a fare un primo punto relativo all’anno della pandemia da Covid-19: “Sebbene sia troppo presto per prevedere gli impatti sull'anno finanziario 2020, abbiamo assistito a un vero mix di venti favorevoli e contrari, con una forte crescita dei prodotti dei nostri creator e dei nostri piani business in abbonamento, accanto alla debolezza nella raccolta pubblicitaria nel mercato americano che, tuttavia, prevediamo di recuperare su uno scenario più ampio. Con diversi anni di crescita costante alle spalle e grazie al capitale aggiuntivo raccolto all'inizio di quest'anno [il 75 milioni investiti da SiriusXM], SoundCloud è ben posizionato per resistere all'impatto e continuare un percorso di crescita sostenibile nel 2020”.