Cosa è successo stanotte agli American Music Awards?

Si sono svolti questa notte al Microsoft Theater di Los Angeles gli American Music Awards 2020, tra i premi musicali più importanti negli Stati Uniti. Nonostante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'evento si è svolto in presenza, tra le critiche. Alla vigilia "Vulture" ha segnalato che quattro membri dello staff erano risultati positivi al test per il Covid-19 già durante le prove e che Dick Clark Productions, la società che organizza la cerimonia, trasmessa in tv dal network ABC, non aveva fornito dettagli né sul numero di spettatori ammessi all'interno dei Microsoft Theater né sulle misure adottate per impedire i contagi e limitare l'ulteriore diffusione del virus (12,3 milioni di casi totali e 257mila decessi negli Usa). A poche ore dall'evento, l'edizione statunitense di "Rolling Stone" ha raccolto le dichiarazioni ufficiali di un portavoce della produzione, che ha fatto sapere che gli spettatori avrebbe indossato mascherine e sarebbero stati distanziati. Mascherine anche per gli artisti nel backstage. Alcuni degli ospiti si sarebbero esibiti da remoto, come i BTS e Dua Lipa, in foto (e così è stato - i primi si sono collegati dalla Corea del Sud, la seconda da Londra). In apertura dell'evento, la conduttrice, l'attrice americana Taraji P. Henson, ha spiegato: "L'avete sentito? È un applauso vero. Abbiamo invitato qualche spettatore, gruppi di famiglie. Sono tutti qui, distanziati, con indosso mascherine. E hanno fatto i test".

Alla vigilia gli occhi erano puntati sul rapper Roddy Ricch e su The Weeknd, i due artisti che avevano ottenuto più nomination: 8 candidature ciascuno. I candidati nelle varie categorie sono stati scelti mischiando vari parametri: streaming, vendite digitali, passaggio radiofonici e interazioni sui social, in collaborazione con Billboard (che da sempre pubblica le classifiche di vendita negli Usa) e Nielsen SoundScan (sistema di informazione e di tracciamento delle vendite, metodo ufficiale di tracciamento di singoli, album e video negli Usa e in Canada). Alla fine i più premiati sono stati Taylor Swift (che si è collegata dallo studio di registrazione e ha annunciato di essere impegnata con le ri-registrazioni di tutti i suoi dischi pubblicati tra il 2006 e il 2017), il duo country Dan + Shay, The Weeknd (a lui l'halftime show del Super Bowl 2021, dopo Shakira, Jennifer Lopez, Maroon 5, Justin Timberlake, Lady Gaga, Coldplay, Beyoncé e Bruno Mars, tra gli altri) e Justin Bieber, con 3 statuette a testa. Bene anche i BTS, Doja Cat e Nicki Minaj, 2 premi ciascuno. Un solo premio, su quattro nomination, per Lady Gaga. Zero riconoscimenti per Billie Eilish.

Tante le performance: da Shawn Mendes e Justin Bieber a Machine Gun Kelly e Travis Barker, passando per Katy Perry, The Weeknd, Billie Eilish (che ha fatto ascoltare dal vivo il nuovo singolo "Therefore I am"), Jennifer Lopez e Maluma e Dua Lipa (che si è esibita dalla Royal Albert Hall di Londra con il nuovo singolo "Levitating"). Ecco i video e, più sotto, tutti i vincitori:

Taylor Swift - Artist of the Year

Doja Cat - New Artist of the Year

Taylor Swift - Favorite Music Video per "Cardigan"

Dan + Shay e Justin Bieber - Collaboration of the Year per "10,000 hours"

Justin Bieber - Favorite Male Artist - Pop/Rock

Taylor Swift - Favorite Female Artist - Pop/Rock

Juice Wrld - Favorite Male Artist - Rap/Hip-Hop

Nicki Minaj - Favorite Female Artist - Rap/Hip-Hop

Kane Brown - Favorite Male Artist - Country

Maren Morris - Favorite Female Artist - Country

The Weeknd - Favorite Male Artist - Soul/R&B

Doja Cat - Favorite Female Artist - Soul/R&B

Bad Bunny - Favorite Male Artist - Latin

Becky G - Favorite Female Artist - Latin

Twenty One Pilots - Favorite Artist - Alternative Rock

Jonas Brothers - Favorite Artist Adult Contemporary

Lady Gaga - Favorite Artist - Electronic Dance Music

Lauren Daigle - Favorite Artist - Contemporary Inspirational

BTS - Favorite Duo or Group - Pop/Rock

Dan + Shay - Favorite Duo or Group - Country

Dua Lipa - Favorite Song - Pop/Rock "Don't start now"

Harry Styles - Favorite Album - Pop/Rock "Fine line"

Cardi B e Megan Thee Stallion - Favorite Song - Rap/Hip-Hop per "WAP"

Roddy Ricch - Favorite Album - Rap/Hip-Hop per "Please excuse me for being antisocial"

Dan + Shay e Justin Bieber - Favorite Song - Country per "10,000 hours"

Blake Shelton - Favorite Album - Country per "Fully loaded: God's Country"

The Weeknd - Favorite Song - Soul/R&B per "Heartless"

The Weeknd - Favorite Album - Soul/R&B per "After Hours"

Karol G e Nicki Minaj - Favorite Song - Latin per "Tulsa"

Bad Bunny - Favorite Album - Latin per "YHLQMDLG"

"Birds of Prey: The album" - Favorite Soundtrack

BTS - Favorite Social Artist