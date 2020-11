Musica e listini: le impressionanti quotazioni di Apple e Amazon

La consueta osservazione di una quindicina di titoli musicali sui listini americani ed europei questa settimana non evidenzia particolari strappi verso l'alto o il basso, ma mette in evidenza il consolidamento di alcuni importanti recuperi rispetto ai drastici cali registrati in primavera con la prima ondata planetaria della pandemia.

Nel riepilogo odierno, dedicato alla settimana appena trascorsa e a pochi minuti dall'apertura delle quotazioni nel Vecchio Continente, viene spontaneo continuare a stupirsi per la creescita della capitalizzazione di due colossi come Amazon e Apple. Non che a Google (v. Alphabet) le cose vadano peggio, peraltro.

Rassicura, inoltre, l'andamento di operatori del live come Live Nation e CTS Eventim, da una dozzina di giorni beneficiari delle notizie sui vaccini.

Piatte discografia e piattaforme.

Di seguito, il dettaglio dei titoli osservati in ordine alfabetico.