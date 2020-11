Capodanno 2020, si festeggia coi Kiss

Nessuno sentirà nostalgia del 2020: l’anno che ha portato al mondo una delle più gravi pandemie della storia contemporanea, con annesse la perdita di oltre un milione di vite in tutto il mondo e la gravissima crisi economica che ne è seguita, sarà salutato in grande stile dai Kiss con un concerto evento in programma il 31 dicembre all’Atlantis di Dubai, sfarzoso hotel costruito sull’arcipelago artificiale emiratino delle Palm Islands. Lo show, prodotto dalla Landmarks Live, sarà ripreso in alta definizione da oltre 50 telecamere in 4k, che offriranno agli spettatori quella che nelle nota di presentazione dell’evento è stata definita una “visuale a 360 gradi”.

Come confermato dalla stessa band newyorchese all’edizione statunitense di Rolling Stone, per la produzione dell’evento non si è badato a spese: solo per lo spettacolo pirotecnico che correderà la scenografia è stato speso un milione di dollari, ai quali si dovranno aggiungere altri 750mila dollari per le misure anti-Covid adottate a beneficio dei lavoratori coinvolti nell’operazione.

“Sinceramente non ero interessato uno show in streaming tipo quello fatto dal Troubadour di Los Angeles”, ha spiegato Paul Stanley alla testata americana: “Non che live del genere non siano belli, ma non sono delle cose da Kiss. Noi le cose o le facciamo bene o non le facciamo. E le dimensioni contano. Non si tratta, quindi, di reinventare la ruota, ma di assicurarsi che sia su una scala in grado di rendere giustizia non solo alla situazione che stiamo vivendo, ma anche alla gente che lo guarderà da casa”.

“Sappiamo cosa vogliono le persone: la cosa più grande che sia disponibile là fuori”, ha tagliato corto il manager dei Kiss Doc McGhee: “Il nostro motto è: se corri insieme a cani di grossa taglia, non puoi pisciare come un cucciolo”.

Tanto sfarzo, ovviamente, non sarà gratuito: i biglietti - già disponibili sul sito ufficiale della Landmark Live - sono in vendita al prezzo di 39 dollari, cifra decisamente alta se raffrontata al prezzo medio degli show musicali in streaming, che si aggira mediamente sui 15 dollari. Il concerto virtuale sarà trasmesso il 31 dicembre alle 18, ora italiana.

Oltre ad aprire il tour d’addio dei Kiss, che hanno rimandato al 2021 la loro ultima sortita sui palchi internazionali - che toccherà anche Verona, il 12 luglio prossimo, all’Arena, lo show di Dubai inaugurerà una serie di speciali eventi online prodotto da Landmark, che ha eletto l’emirato come suo quartier generale per le produzioni di grandi eventi online in virtù del basso tasso di contagi registrati nel paese.