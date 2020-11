Eurovision 2021, si pensa a esibizioni registrate

Dopo la parentesi Eurovision Shine a Light, la versione non competitiva del popolare contest musicale tenutasi lo scorso mese maggio nel pieno della prima ondata, l’Eurovision Song Contest guarda alla prossima edizione, quella in programma tra i prossimi 18 e 22 maggio: intenzionali a tornare alla formula originale - quella della gara tra artisti di diverse nazionalità - gli organizzatori della manifestazione hanno fatto sapere di essere pronti a imbastire lo show a prescindere da quello che sarà lo scenario epidemiologico che caratterizzerà la prossima primavera.

Nel caso di persistenza dell’emergenza sanitaria, ai concorrenti impossibilitati a raggiungere Rotterdam - città che ospiterà le fasi finali del contest - sarà permesso pre-registrare le esecuzioni del brano con il quale si presenteranno in gara in modo da trasmettere il contributo durante le dirette televisive delle serate. Il prodotto, la cui realizzazione sarà a cura del network nazionale partner dell’evento, dovrà rispettare regole molto stringenti, stilate dagli organizzatori del contest per evitare favoritismi al concorrenti “da remoto”: nei filmati non potranno essere inseriti effetti speciali digitali come sovrapposizioni tramite blue o green screen ed effetti scenografici (come, per esempio, l’utilizzo di coriandoli o giochi d’acqua). I set dovranno essere ripresi dal vivo in studio senza alcun intervento di editing in post produzione: saranno vietatissimi, ovviamente, modifiche alla parti vocali o strumentali - per mezzo di autotune o overdub - una volta conclusa la registrazione.

I filmati - la cui realizzazione sarà seguita a distanza dal supervisore esecutivo di Eurovision Martin Österdahl - dovranno essere realizzati nel giro di al massimo sessanta minuti, con un massimo di tre take utili per fissare su nastro l’esecuzione da spedire in gara. La clip, una volta selezionata, potrà essere utilizzata come “sostitutivo” dell’esibizione durante le serate di Rotterdam: condizione indispensabile perché i contributi vengano ammessi sarà la presentazione esclusiva all’edizione 2021 del contest, che non dovrà essere anticipata da anteprime su altri canali, televisivi e non.

Sebbene sia impossibile prevedere l’andamento dei contagi a livello continentale in Europa, gli organizzatori dell’Eurovision Song Contest confidano in una prossima edizione “in presenza” seppure con le dovuto norme di distanziamento sociale e di limite nell’afflusso di pubblico e staff - si è ipotizzato, per esempio, di limitare il numero dei componenti delle delegazioni nazionali.

Al momento è impossibile sapere chi sarà chiamato a rappresentare il nostro Paese alla prossima edizione del concorso: il regolamento del Festival di Sanremo 2021 - sulle date di svolgimento del quale il dibattito è ancora aperto - prevede che sia il futuro vincitore sul palco del teatro Ariston a staccare il biglietto per Rotterdam, facendo così cadere l’ipotesi - avanzata dal vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo durante la conferenza stampa di presentazione di "Europe shine a light" - di una “green card” da concedere a Diodato, che, in qualità di trionfatore dell’ultimo Festival della Canzone Italiana, avrebbe dovuto prendere parte alla competizione lo scorso anno.