Da Roby Facchinetti a Matt Berninger: ecco i video live di Rockol

Sul canale YouTube di Rockol (disponibile a questo indirizzo), oltre alle interviste e a tutti gli altri contenuti pubblicati, è disponibile una playlist che raccoglie i video live realizzati dagli artisti per Rockol. La selezione di filmati, raggiungibile a questo link e riportata più avanti, include - tra le altre cose - la clip della versione piano e voce di "Fammi volare” realizzata da Roby Facchinetti, che lo scorso 22 settembre ha dato alle stampe il suo primo romanzo “Katy per sempre” e il 25 settembre ha pubblicato l’album dal vivo "Inseguendo la mia musica”.

La playlist “I live di Rockol” include anche, tra gli altri, il video di "Silver springs” di Matt Berninger, brano incluso nel suo ultimo album “Serpentine prison” (leggi qui la nostra recensione), che il cantante dei National ha registrato in esclusiva per Rockol.

Nella playlist trovano spazio anche il video di Gianluca De Rubertis, in cui il musicista leccese canta e suona per Rockol il singolo “Solo una bocca” tratto dal suo nuovo album, "La violenza della luce”, e il filmato realizzato da Dente in cui presenta una versione di "Filastrocca impertinente", inclusa nel disco "Rifilastrocche in cielo e in terra", un tributo collettivo con la reinterpretazione delle versioni musicali delle “Filastrocche in cielo e in terra” di Gianni Rodari. Molte altre clip, come quelle realizzae da - per fare qualche nome - Vianney, An Early Birld e La Scapigliatura, sono disponibili in “I live di Rockol”.

Ecco la playlist: