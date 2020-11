Classifiche, tutte le novità della settimana del 20 novembre: trionfano gli AC/DC

La classifica Top Album FIMI Top of the Music della settimana dal 13 al 19 novembre 2020, che vede al primo posto “Power up” degli AC/DC (leggi qui la nostra recensione), segnala i nuovi ingressi di:

“Contatto” dei Negramaro (2)

“L’ultima casa accogliente” degli Zen Circus (7)

“Dalla (40th Legacy Edition)” di Lucio Dalla (11)

“Testa o croce 2020” dei Modà (13)

“Believe” di Andrea Bocelli (27)

“Christmas” di Michael Bublè (55)

“Pluto x Baby Pluto” di Future & Lil Uzi Vert (61)

“No Need to Argue” dei Cranberries (78)

“Hybrid Theory” dei Linkin Park (82)

“?” di XXXTentacion (93)

“AM” degli Arctic Monkeys (99)

“(What's the Story) Morning Glory?” degli Oasis (100)

Il più alto fra i nuovi ingressi è proprio “Power up” degli AC/DC (qui spiegato canzone per canzone), direttamente al primo posto.

La classifica Top Singoli FIMI Top of the Music della settimana dal 13 al 19 novembre 2020, che vede “Bottiglie Privé” di Sfera Ebbasta al primo posto, segnala i nuovi ingressi di:

“Scusa” di Gazzelle (5)

“Scooby Doo” dei Pinguini Tattici Nucleari (9)

“Therefore I am” di Billie Eilish (15)

“Concedimi” di Matteo Romano (32)

“Vieni con me” di Mydrama (53)

“Cicatrici” di Blind (59)

“San Lorenzo” di Alfa & Yanomi Feat. Annalisa (60)

“Non è vero niente” di Negramaro e Madame (74)

“Don’t worry” dei Boomdabash (82)

“Tsunami” di Annalisa (83)

“Shallow” di Lady Gaga e Bradley Cooper (85)

“Ragazzi della nebbia” di Mace, FSK Satellite & Irama (89)

Fiori di Chernobyl” di Mr. Rain (92)

“Sparami” di Cmqmartina (96)

“Resta cu me” di Nicola Siciliano & Ketama126 (99)

Il più alto fra i nuovi ingressi è “Scusa” di Gazzelle (qui la nostra intervista), al quinto posto.

La classifica Radio Airplay, che vede al primo posto "Contatto" dei Negramaro, segnala come nuovi ingressi:

“Don’t worry” dei Boomdabash (21)

“Scooby Doo” dei Pinguini Tattici Nucleari (35)

“Fly Away” di Tones and I (47)

“San Lorenzo” di Alfa & Yanomi Feat. Annalisa (66

Il più alto fra i nuovi ingressi è “Don’t worry” dei Boomdabash alla posizione numero 21.

La classifica Billboard Hot 200 degli album, che vede al primo posto “Positions” di Ariana Grande (leggi qui la recensione), segnala i nuovi ingressi di:

“Emergency Tsunami” di NAV (6)

“Minisode 1. Blue Hour” di Tomorrow X Together (25)

“Disco” di Kylie Minogue (26)

“Bill Israel” di Kodak Black (52)

“Confetti” delle Little Mix (85)

“From Dark To Light” di NLE Choppa (115)

“With Love II” di Phora (160)

“All Out” di K/DA Feat. League of Legends (176)

Il più alto fra i nuovi ingressi è “Emergency Tsunami” di NAV.

La classifica Billboard Hot 100 dei singoli, che vede al primo posto "Mood" di 24kGoldn con Iann Dior, segnala i nuovi ingressi di:

"What That Speed Bout!?" di Mike Will Made-It, Nicki Minaj & YoungBoy Never Broke Again (35)

“Took Her To The O” di King Von (47)

“Don’t Need Friends” di NAV Feat. Lil Baby (65)

“The Code” di King Von Feat. Polo G (66)

“Tragic” di Kid LAROI Feat. YoungBoy Never Broke Again & Internet Money (76)

“All These N**gas” di King Von Feat. Lil Durk (77)

“Crazy Story 2.0” di King Von Feat. Lil Durk (81)

“Always Do” di Kid LAROI (83)

“Young Wheezy” di NAV con Gunna

“Beers And Sunshine” di Darius Rucker (93)

“Therefore I am” di Billie Eilish (94)

“Whoopty” di CJ (97)

“F*ck You, Goodbye” di Kid LAROI Feat. Machine Gun Kelly (99)

Il più alto fra i nuovi ingressi è "What That Speed Bout!?" di Mike Will Made-It, Nicki Minaj & YoungBoy Never Broke Again, alla trentacinquesima posizione:

La UK Charts album della settimana dal 20 novembre al 26 novembre 2020, che vede al primo posto “Power up” degli AC/DC, segnala i nuovi ingressi di:

“Young Dumb Thrills” dei McFly (2)

“Believe” di Andrea Bocelli (3)

“Infinite Things” di Paloma Faith (4)

“Jolly Holiday” di Andre Rieu & Johann Strauss Orchestra (6)

"Songs From The Kitchen Disco" di Sophie Ellis-Bextor (8)

“Johnny Cash and The Rpo” di Johnny Cash & Rpo (10)

“Dreamboats & Petticoats - First 60 Years” degli Shadows (22)

“Street Side Effects” di K-Trap (26)

“Starting Over” di Chris Stapleton (31)

“Pluto x Baby Pluto” di Future & Lil Uzi Vert (39)

“We're The Bastards” di Phil Campbell & Bastard Sons (40)

“Jewel Box” di Elton John (68)

“A Better Time” di Davido (88)

Il più alto fra i nuovi ingressi è proprio “Power up” degli AC/DC (finora, alla posizione numero uno della classifica di otto paesi), al primo posto.

La UK Charts singoli della settimana dal 20 novembre al 26 novembre 2020, che vede al primo posto "Positions" di Ariana Grande, segnala i nuovi ingressi di:

“Therefore I am” di Billie Eilish (2)

“Stop Crying Your Heart Out” Radio 2 Allstars per BBC Children in Need (7)

“Flavour” di Loski & Stormzy (43)

“Yes Sir I Can Boogie” di Baccara (57)

“A Little Love” di Celeste (59)

“Holiday” di Lil Nas X (60)

“Cut Me Off” di Yxng Bane Feat. D-Block Europe (65)

“The Business” di Tiesto (83)

“Rockin’ Around The Christmas Tree” di Justin Bieber (93)

“Love Is A Compass” di Griff (96)

Il più alto fra i nuovi ingressi è “Therefore I am” di Billie Eilish alla posizione numero due.

Classifiche: speciale e aggiornamenti continui qui.