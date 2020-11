John Lennon: ecco la nuova versione rimasterizzata del video di "(Happy Xmas) War is over”

Attraverso un post pubblicato sui social Yoko Ono ha annunciato la pubblicazione della nuova versione rimasterizzata del video di "(Happy Xmas) War is over”, canzone scritta e composta da John Lennon insieme alla moglie.

♫ And so this is Christmas...🎶

The newly remastered version of the 1991 video for HAPPY XMAS (WAR IS OVER) by John & Yoko, The Plastic Ono Band with The Harlem Community Choir is premiering now, bringing all the warm fuzzies of the Holiday Season.https://t.co/5fq9A7VVvJ — Yoko Ono (@yokoono) November 20, 2020

La nuova versione della clip del brano, originariamente pubblicato come singolo natalizio nel 1971 con la Plastic Ono Band e lo Harlem Community Choir, si apre con l’inquadratura di un albero di Natale e presenta poi alcune fotografie d’archivio che ritraggono l'ex Beatle con Yoko Ono e il figlio Sean Ono Lennon in posa o - per esempio - su uno slittino da neve. Oltre a scatti della famiglia Lennon, il video propone anche immagini del coro e dei cartelloni con la scritta “War is over! If you want it. Happy Christmas from John & Yoko”.

La pubblicazione della nuova versione rimasterizzata del video di "(Happy Xmas) War is over” segue quella in alta definizione della clip di “Mind Games”. Entrambi i brani sono inclusi nel il box set “Gimme Some Truth. The Ultimate Mixes”, uscito lo scorso 9 ottobre, nel giorno in cui Lennon - se fosse ancora in vita - avrebbe compiuto 80 anni. Il cofanetto include 36 canzoni prodotte da Yoko Ono e Sean Ono Lennon, i quali hanno curato anche la selezione dei brani, e mixate da Paul Hicks.

A proposito dell’uscita della raccolta, il figlio dell’ex Beatle, a margine di un’intervista rilasciata all’edizione statunitense Rolling Stone, aveva detto: “È stato un anno difficile per tutti. È stato terapeutico avere un motivo per riesaminare tutta la musica, ascoltarla e riflettere”. Aveva aggiunto: “Mi ha dato l'opportunità di guardare indietro alla mia vita e guardare al lavoro di mio padre in un modo che non sono sempre tenuto a fare”.