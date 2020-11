James Taylor, esce "Over The Rainbow - The American Standard EP"

James Taylor pubblica a sorpresa un EP di soli tre brani inediti intitolato "Over The Rainbow – The American Standard EP", seguito dell'album pubblicato lo scorso mese di marzo "American Standard" (leggi qui la recensione). L’EP – in versione digitale – contiene tre interpretazioni di classici quali “Over The Rainbow” (da 'Il mago di Oz') di Harold Arlen e Yip Harburg, “I’ve Grown Accustomed To Her Face” (da 'My Fair Lady') di Frederick Loewe e Alan Jay Lerner e "Never Never Land" scritto da Jules Styne, Betty Comden e Adolph Green per il musical 'Peter Pan' del 1954.

Il 72enne musicista statunitense ha così commentato il suo nuovo EP: "Sono davvero contento che queste tre canzoni vengano diffuse al pubblico. Abbiamo inciso più di quanto potesse andare bene per l’album "American Standard": il che ha fatto felice il dipartimento della promozione, che ha trovato il modo di utilizzare le tre tracce in più, dando loro – grazie al digitale – l’esposizione che meritavano. La mia versione per voce e chitarra di “Over the Rainbow” ha due aspetti che meritano di essere sottolineati. Innanzitutto riprende l’introduzione originale – cosa rara, a dispetto del fatto che la canzone sia tanto popolare – e in più si basa su di un arrangiamento molto ricco sul piano armonico, forse il più complesso fra quanti io ne conosca. “I’ve Grown Accustomed To Her Face” viene da uno dei dischi preferiti dai miei genitori, la versione di 'My Fair Lady' interpretata dal cast originale. “... damn, damn, damn, damn, damn... I’ve grown accustomed to her face...” Henry Higgins con riluttanza deve riconoscere a se stesso di amare Liza Doolittle. Stuart Duncan suona magnificamente il violino con un’accordatura ribassata. Un altro album molto amato nella collezione dei miei genitori era ancora una volta un’incisione realizzata dal cast originale di un musical di Broadway: 'Peter Pan', con Mary Martin. Ecco quindi la mia versione dell’idilliaco “Never Never Land”. Grazie dell’ascolto…”

Tracklist:

1. “I’ve Grown Accustomed To Her Face” (Frederick Loewe- Alan Jay Lerner)

2. “Never Never Land” (Jule Styne-Betty Comden-Adolph Green)

3. “Over The Rainbow” (Harold Arlen-Yip Harburg)