Gué Pequeno ed Ensi, live dall’Alcatraz il 12 Novembre: guarda lo show sul canale YouTube di buddybank

Cosa ci facevano Gué Pequeno e Ensi in un Alcatraz chiuso al pubblico a suonare dal vivo? I due king della scena rap italiana sono stati i protagonisti del secondo dei sei appuntamenti che buddybank ha programmato nella venue milanese nell’ambito della seconda edizione di “Niente di Strano”, format pensato appositamente per il live streaming e campione di views su YouTube.

Carlo Pastore, autore e presentatore degli show prodotti da Except e diretti da Pepsy Romanoff e Andrea Folino, aveva inaugurato la settimana precedente “Niente di Strano 2” con il live di Lazza (qui la sua esibizione in video sul canale YouTube di buddybank) e già si prepara a dare seguito alle altre esibizioni, ogni giovedì in diretta dalle 19 fino al 10 dicembre.

Dopo il successo della prima stagione, nata dalla collaborazione tra buddybank e TIDAL, piattaforma globale di audio streaming fondata anni fa da Jay-Z, si è deciso di rendere “Niente di Strano” un appuntamento annuale ricorrente, senza fermarsi davanti alle difficoltà causate dalla pandemia ma rilanciando sul valore dei concerti in streaming – che, in questo caso, sono accessibili su YouTube sia live sia on demand.

E Cosimo Fini, in arte Gué Pequeno, non è certo uno che tradisce le attese. Il rapper ha immediatamente stabilito un contatto diretto attraverso la telecamera con gli spettatori a casa (tutti i concerti di “Niente di Strano 2” sono infatti gestiti in totale sicurezza e senza pubblico in presenza) ed è riuscito ad arroventare in pochi minuti l’atmosfera dentro il cubo che è al centro della scenografia di ogni show. Il rapper milanese giocava in casa e ha dimostrato di non avere perso lo smalto: dai trascorsi all’interno dei Club Dogo, all’esordio solista con “Il ragazzo d’oro” del 2011, fino ai fasti molto più recenti degli album “Sinatra” e “Mr. Fini” – poi celebrati con una performance incendiaria al Forum di Assago nel marzo 2019 – ha dimostrato di avere molto affinato negli anni il mestiere, portando il suo hip hop ruvido e verace a livelli qualitativi da star. Guardare per credere: ecco la sua esibizione del 12 novembre 2020 all’Alcatraz.

E, chi sta guardando, avrà notato che Gue è in splendida compagnia: con lui c’è Jari Ivan Vella da Alpignano, Torino, in arte Ensi. I fans sanno che, in effetti, c’è poco da stupirsi: i due sono artisticamente molto vicini fin da quando, nel gennaio 2012, Ensi entra a far parte di Tanta Roba, l’etichetta indipendente fondata da Pequeno e DJ Harsh, e quell’anno pubblica FREESTYLE ROULETTE MIXTAPE, registrato quasi interamente in freestyle. A giudicare dallo show, anche per lui il tempo sembra scorrere nella direzione giusta: la sua continua a essere una carriera in costante ascesa e anche la stretta attualità del ragazzo che sognava di diventare forte come i Cor Veleno, gli Articolo 31 e i Club Dogo è di tutto rispetto. A 34 anni il suo nuovo ep “Oggi” ha appena rimesso al centro i valori e i suoni del rap, da dove Ensi li ha subito riprodotti live in una bella performance.

“Niente di Strano 2” continua, quindi proseguiremo a informare e riferire sulle esibizioni settimanali. Nel frattempo, si può ingannare l’attesa riguardando tutti gli episodi disponibili sul canale YouTube di Buddybank.