Cristiano Ronaldo ora fa la rockstar

Gilet sbottonato, cappellino e chitarra elettrica tra le braccia. In sottofondo, le note di "I love rock'n'roll", la hit di Joan Jett e dei suoi Blackhearts, tra i brani rock più noti degli Anni '70 (la versione originale era quella degli Arrows - il brano fu scritto da Alan Merrill e Jake Hooker, due dei componenti della band - che la incisero nel '75: sette anni più tardi la rocker di Filadelfia la portò al successo). Cristiano Rolando ora fa la rockstar, per modo di dire. Il campione portoghese, attuale attaccante della Juventus, è il protagonista del nuovo spot realizzato dall'azienda di telecomunicazioni portoghese MEO.

La clip è stata pubblicata in rete sui canali social ufficiali della società e vede il tre volte Pallone d'oro giocare a fare il rocker, accompagnato da una vera e propria band.

Vent'anni dopo la versione di Joan Jett, arrivò un'altra cover di "I love rock'n'roll": la incise Britney Spears per il suo terzo album in studio "Britney", dopo i successi di "...One more time" e "...Oops, I did it again".

Tra le altre versioni della canzone vanno menzionate quelle del dj italiano Alex Gaudino (2008) e quella di Miley Cyrus (la cantò durante le tappe del suo "Wonder World tour" del 2009 e poi la incluse nella riedizione dell'album "Can't be tamed").