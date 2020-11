Smashing Pumpkins: ascolta le nuove "Purple Blood" e "Dulcet in E."

Ormai la meta è vicina. Il 27 novembre gli Smashing Pumpkins pubblicheranno il nuovo album "Cyr", esattamente due anni dopo il precedente "Shiny and oh so bright, vol. 1 / LP: No past. No future. No sun." (leggi qui la recensione).

Ma prima del traguardo il gruppo di Billy Corgan ha voluto regalare ai fan un ultimo antipasto condividendo due nuove canzoni del nuovo disco: "Purple Blood" e "Dulcet in E." I due brani si aggiungono a quelli già presentati in precedenza: "Cyr", "The Color of Love", "Ramona" e "Wyttch", "Anno Satana" e "Birch Grove".

Gli Smashing Pumpkins stanno facendo girare il loro motore a pieni giri, infatti, oltre al nuovo album, circa un mese fa annunciarono di voler celebrare con i dovuti crismi il venticinquesimo anniversario del loro classico album del 1995 "Mellon Collie and the Infinite Sadness". A quel proposito hanno dichiarato di avere scritto 33 canzoni.