Calze a rete strappate ed effusioni provocanti nel video di ‘Prisoner’ di Miley Cyrus con Dua Lipa

“Prisoner, prisoner, locked up / Can’t get you off my mind, off my mind / Lord knows I tried a million times, million times / Why can't you, why can't you just let me go?”, cantano Miley Cyrus e Dua Lipa in “Prisoner”, il nuovo brano dell’ex stellina Disney che la vede duettare con la voce di “Physical”. La canzone, pubblicata oggi - 20 novembre - è una nuova anticipazione tratta dal prossimo album della Cyrus, “Plastic hearts”, in uscita il 27 novembre.

Il nuovo singolo della già protagonista di “Hannah Montana” in collaborazione con Dua Lipa è accompagnato da un video - riportato più sotto - diretto dalla stessa Miley Cyrus insieme ad Alana O’Herlihy. La clip ritrae la popstar statunitense e la cantante britannica di origini albanesi-kosovare come due sexy rockstar, e le vede prima alla guida di un tour bus, poi intente a scambiarsi effusioni provocanti e infine lanciarsi in una sexy esibizione sul palco di un club.

Il brano e il relativo filmato arrivano a pochi giorni di distanza da quando Miley Cyrus ha svelato la tracklist e gli ospiti del suo nuovo album, “Plastic hearts”. Il prossimo lavoro discografico della 27enne cantautrice statunitense, in uscita per la RCA Records a distanza di tre anni dal precedente “Younger now” del 2017 e già disponibile in pre-order al seguente link, includerà 15 tracce, tra cui 12 inediti. Oltre al singolo “Midnight sky” e al duetto con Dua Lipa, la nuova prova sulla lunga distanza di Cyrus includerà - tra le altre cose - anche le collaborazioni con Billy Idol e con Joan Jett. La versione digitale del disco conterrà, inoltre, il remix di “Midnight Sky”, che si intitola “Midnight Sky (Edge of Midnight)” e propone il brano di Miley Cyrus in mash up con la canzone di Stevie Nicks “Edge of Seventeen”, la cover di “Zombie” dei Cranberries e una versione di "Heart of glass" dei Blondie.

Ecco la tracklist di “Plastic hearts”: