Keith Richards: "I 60 anni degli Stones? Mi regalo una nuova sedia a rotelle"

"I 60 anni dei Rolling Stones? Per quell'occasione mi regalerò una nuova sedia a rotelle". Lo ha detto Keith Richards in un'intervista concessa a BBC News, parlando del traguardo che la band si appresta a tagliare nel 2022: quello dei sessant'anni di carriera, tanti ne sono trascorsi dalla nascita dei Rolling Stones, che avrebbero esordito ufficialmente pochi mesi dopo, nel '63, con il 45 giri "Come on/I want to be loved". Invitato a dire la sua sui festeggiamenti per il sessantennale, il chitarrista - 77 anni il prossimo 18 dicembre: Jagger li ha compiuti lo scorso 26 luglio, Charlie Watts ne ha fatti 79 a giugno e Ronnie Wood, che del gruppo è il più piccolo, sempre a giugno ha spento 73 candeline sulla torta - ha fatto sapere di non aver ancora pensato in che modo festeggiare la ricorrenza: "A volte non riesco a capire a come diavolo sono riuscito ad arrivare fino a qui. Ma è la musica la cosa che mi fa andare avanti e quindi è su quella che cerco di concentrarmi".

Solo qualche giorno fa, in un'altra intervista - concessa, questa, all'edizione britannica del magazine "GQ" - a proposito dei piani per i festeggiamenti del sessantennale di carriera dei Rolling Stones, lo stesso Richards aveva detto: "Possibilmente, arrivarci tutti da vivi. Come prima cosa, cercherò di superare il 2020 e vedrò come gestiremo l'anno prossimo. Credo che al momento ci siano problemi più grossi che festeggiare i Rolling Stones".

L'ultimo album in studio dei Rolling Stones, "Blue & Lonesome", è uscito nel 2016, a distanza di undici anni dal precedente, "A bigger bang", l'ultimo ad essere composto da soli inediti. Lo scorso aprile, in pieno lockdown, i Rolling Stones hanno pubblicato il singolo inedito "Living in a ghost town", accompagnato dal relativo videoclip, prima anticipazione di un nuovo album di inediti.

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha spinto Mick Jagger e soci a rinviare la branca americana del loro "No filter tour", che tra maggio e giugno avrebbe visto la band di "(I can't get no) Satisfaction" esibirsi nelle principali città degli Stati Uniti.