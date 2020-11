Tencent acquista quote della piattaforma di concerti virtuali Wave

La società cinese Tencent ha acquisito una quota della piattaforma di concerti virtuali Wave, con sede a Los Angeles. La piattaforma in passato ha trasmesso le performance virtuali di artisti come The Weeknd e John Legend, fruibili tramite YouTube, Twitch (la piattaforma streaming di proprietà di Amazon), Facebook, Twitter e altri canali digitali e lo scorso giugno ha ricevuto finanziamenti da 30 milioni di dollari da investitori come Scooter Braun (al fianco di Ariana Grande e Justin Bieber, tra gli altri) e il co-fondatore di Twitch Kevin Lin. Tramite questo accordo Tencent Music Entertainment potrà diffondere le attività di Wave in Cina su tutte le sue piattaforme. Continuano dunque a manifestarsi ai più alti livelli gli interessi cinesi nell'industria musicale, dopo l'acquisizione, da parte di Tencent, di quote di Universal Music Group e Warner.