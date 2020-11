Vasco Rossi: annunci e rettifiche sul nuovo album (tutto via social)

Non ha fatto neanche in tempo a confermare di essere al lavoro su un nuovo album, che subito Vasco ha dato il via ad un susseguirsi di annunci, smentite, conferme, rettifiche della notizia stessa. Prima i post pubblicati sui social negli scorsi giorni, le foto che lo ritraggono in studio insieme ai suoi principali collaboratori, dal manager Floriano Fini al regista Pepsy Romanoff, che da anni cura i videoclip delle sue canzoni e dei suoi concerti. Sono bastati un paio di scatti dalla sala d'incisione per mandare su di giri i fan, tanto da spingere la storica portavoce del rocker di Zocca, Tania Sachs, a redigere un vero e proprio comunicato ufficiale sul disco, che - chiaramente - non ha ancora né un titolo né una data d'uscita: "Attualmente Vasco è ancora nella fase artistica di alcuni brani 'Uno l'ho finito di scrivere l'altro giorno, ero sfinito ma soddisfatto... sta venendo benissimo' ha confidato l'altro giorno al suo staff. Altri invece sono già in dirittura finale. Il nuovo album c'è e sta prendendo forma". Tutto chiaro. L'unica notizia certa? L'uscita, fissata per il 1° gennaio 2021, di una nuova canzone.

Poi, però, il carteggio con Cesare Cremonini in occasione della nomina dell'ex Lunapop come direttore per un giorno dell'edizione italiana di "Vanity Fair", rilanciato sui social, ha riacceso la curiosità dei fan. Se non altro perché nella conclusione della lettera "inviata" a Cremonini Vasco ha scritto di avere "una nuova canzone (e un nuovo disco) che esce il 1° gennaio 2021". Quindi la canzone e l'album usciranno lo stesso giorno? È davvero così vicina la pubblicazione dell'ideale successore di "Sono innocente", l'ultimo disco di inediti di Rossi, datato 2014?

No. A chiarirlo è ora lo stesso Vasco, naturalmente sui social. Rossi ha pubblicato su Instagram un video girato in studio di registrazione, la Fonoprint Arena (con lui ci sono, tra gli altri, lo stesso Pepsy Romanoff, che filma le sessions, forse per un documentario pensato per accompagnare l'uscita dell'album, e Vince Pastano), con un'anticipazione di una delle canzoni che saranno incluse nel disco. Nella didascalia si legge: "Siamo in studio. Work in progress. L'album arriverà dopo l'estate".