Eddie Vedder: esce un disco in vinile (da solista)

Dopo averle suonate in anteprima ieri nel corso di Venture Into Cures, il concerto in streaming organizzato dalla sua EB Research Partnership, ente che si occupa di finanziare la ricerca sull'epidermolosi bollosa, un gruppo di malattie genetiche rare che provocano fragilità a cute e mucose, Eddie Vedder ha pubblicato in rete le sue due nuove canzoni da solista, "Matter of time" e "Say hi" (quest'ultima già fatta ascoltare nel corso dell'edizione 2019 della stessa maratona benefica).

Entrambe le canzoni sono accompagnate dai relativi video. Quello di "Matter of time", realizzato da Matt Finlin e Jeff Lermire, è un videoclip animato; quello di "Say hi" è un video dal vivo: la canzone è stata scritta dal leader dei Pearl Jam per Eli Meyer, il bambino di sei anni affetto da epidermolosi bollosa che ha ispirato la fondazione di EB Research Partnership. I due brani sono inclusi in un disco in vinile già acquistabile sul sito ufficiale dei Pearl Jam al prezzo di 10 dollari (8,50 euro).

Alla maratona virtuale di Venture Into Cures hanno partecipato - tra gli altri - anche Bradley Cooper, Billie Eilish, David Letterman e Willie Nelson.