AmaSanremo, la quarta puntata stasera in tv: i cantanti in gara

Quarto appuntamento con "AmaSanremo", in onda questa sera alle 22.45 su Rai1. Sono solo quattro i posti ancora da assegnare sui dieci disponibili per la finale di Sanremo Giovani, in programma il prossimo 17 dicembre al Teatro Casinò di Sanremo. A contendersene due saranno in questa puntata Avincola, Chico, Hu e Nova.

Chi è Avincola, in gara con "Goal!"

Simone Avincola, 33enne romano, ci riprova dopo l'esperienza dello scorso anno con "Un rider", che lo aveva portato in finale a Sanremo Giovani. Già qualche disco alle spalle ("Così canterò tra vent'anni, con la produzione di Edoardo De Angelis; "KM28") e collaborazioni con Fiorello (è stato ospite più volte in radio, nella sua "Edicola Fiore" e in #FuoriProgramma") e Riccardo Sinigallia, quest'anno prova a conquistare uno dei posti disponibili per partecipare a Sanreo 2021 in gara tra le "Nuove Proposte" con "Goal!".

Chi è Chico, in gara con "Figli di Milano"

Vero nome Manuel Munoz Contreras, nato a Ragusa nel 2002, ha origini cubane (suo padre è un ballerino professionista). Lo presenta alle selezioni di Sanremo Giovani il rapper romano Piotta, che lo ha messo sotto contratto con la sua etichetta indipendente La Grande Onda. Nel curriculum del giovane rapper qualche singolo ("Dalì", "Mika kodeina", "Vocali") e un album ("Al Boom").

Chi è Hu, in gara con "Occhi Niagara"

Vero nome Federica Ferracuti, marchigiana classe '94. Nel suo bagaglio, studi di chitarra jazz e composizione. Ha recentemente firmato un contratto discografico con Warner e pubblicato i singoli "You and me" e "Neon". Sogna Sanremo con "Occhi Niagara".

Chi è Nova, in gara con "Giovani noi"

Anche Nova, come Avincola, già l'anno scorso - dopo essere stato costretto a lasciare le audizioni di "X Factor" per motivi di salute - partecipò a Sanremo Giovani, ma venne scartato. Vero nome Davide Ferlito, catanese, classe '95, quest'anno ci riprova con "Giovani noi", dopo i singoli "Bad boy" e "Sciallo".

La giuria

A giudicare le esibizioni dei quattro cantanti, che proporranno ciascuno la propria canzone in gara, sarà il pubblico da casa tramite il televoto, la commissione musicale capitanata da Amadeus e composta dal conduttore insieme a Gianmarco Mazzi (manager e autore televisivo più volte direttore artistico del Festival di Sanremo), Claudio Fasulo (responsabile intrattenimento di Rai1), Massimo Martelli (autore tv più volte nella squadra degli autori del Festival) e Leonardo De Amicis (direttore d'orchestra) e la giuria televisiva composta dalla direttrice d'orchestra Beatrice Venezi, Morgan, Piero Pelù e Luca Barbarossa. I due che nelle votazioni congiunte avranno ottenuto i punteggi più alti accederanno a "Sanremo Giovani", mentre per gli altri due la corsa terminerà qui.

I quattro emergenti proveranno a raggiungere Merlot (in gara con "Sette volte"), Wrongonyou (in gara con "Lezioni di volo"), Greta Zuccoli (in gara con "Ogni cosa sa di te"), Le Larve (in gara con "Musicaeroplano"), Gaudiano (in gara con "Polvere da sparo") e I Desideri (in gara con "Sotto lo stesso cielo"), che sono già sicuri di cantare nella finalissima del 17 dicembre.

Ospite della serata Marco Masini, vincitore tra i Giovani nel 1990 (con "Disperato") e tra i big nel 2004 (con "L'uomo volante").