Rob Halford non vede l'ora di ascoltare l'album di cover dei Metallica di Miley Cyrus

Circa un mese orsono Miley Cyrus aveva rivelato alla rivista Interview di essere al lavoro su un album di cover dei Metallica senza dilungarsi in ulteriori particolari. L'idea di realizzare questo disco è nata dopo la sua esibizione al festival Glastonbury dello scorso anno dove interpretò sul palco la cover del classico della metal band californiana "Nothing Else Matters".

Il progetto riscuote ora la benedizione del frontman dei Judas Priest Rob Halford che ha dichiarato di non vedere l'ora di ascoltare le nuove cover della 27enne popstar statunitense. Il 69enne rocker britannico è stato ospite del podcast 'Life In The Stocks' dove non ha mancato di elogiare il talento di Miley. "Lei è incredibile. Se pensate alla sua vita nel mondo dello spettacolo da quando era una bambina e come ha mantenuto la barra dritta... è passata a essere un pochino matta da teenager, una cosa che si dovrebbe fare, è un diritto, stava esprimendo se stessa."

Halford ha poi continuato: “Non vedo l'ora (di ascoltare il suo album di cover dei Metallica), sarà fantastico. Lei ha una voce straordinaria. Come Gaga, la voce è tutto. Ed è una metallara, alza sempre le corna. Se le stelle si allineano è qualcuno che mi piacerebbe incontrare."

Il cantante ha continuato il suo discorso elogiando le donne: "Le donne sono davvero forti e potenti, specialmente nella musica. Gaga, Madonna, Miley, la mia amica Maria (Brink) degli In This Moment e tornando alle (band degli anni Settanta) Elkie Brooks dei Vinegar Joe, Janis Joplin e Shirley Bassey... il potere delle donne non può essere sottovalutato."

Quanto ai progetti futuri di Miley Cyrus, prima dell'album di cover dei Metallica, il prossimo 27 novembre uscirà, a tre anni di distanza dal precedente "Younger Now" (leggi qui la recensione) il suo settimo disco intitolato "Plastic Hearts". A "Plastic Hearts" hanno collaborato Dua Lipa, Billy Idol, Joan Jett e Angel Olsen e la sua uscita è stata anticipata da quella del singolo "Midnight Sky".