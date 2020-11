E' morto il figlio di Bobby Brown e figliastro di Whitney Houston

Un'altra disgrazia colpisce il 51enne musicista statunitense Bobby Brown. Come riportato da Fox News, il figlio Bobby Brown Jr. è stato trovato morto dalle forze dell'ordine dopo essere stati allertati da una chiamata d'emergenza nella giornata di ieri all'età di 28 anni. Il giovane era anche il figliastro di Whitney Houston, moglie di Bobby Brown dal 1992 al 2006, morta annegata accidentalmente nella vasca da bagno, in seguito ad un'eccessiva assunzione di droghe combinata all'aterosclerosi, nel febbraio 2006 all'età di 48 anni.

Il decesso di Bobby Brown Jr. è stato confermato dal fratello Landon su Instagram dove ha pubblicato una immagine del fratello con il messaggio, "Ti amo per sempre Re".

Questa tragica morte segue quella (altrettanto tragica) della sorella, Bobbi Kristina Brown, figlia di Bobby Brown e di Whitney Houston nel 2015 quando aveva solo 22 anni. La ragazza venne trovata in una vasca da bagno, ricoverata in ospedale e morì dopo aver trascorso alcuni mesi in coma e in cura per danni cerebrali.

Oltre a Bobbi Kristina e Bobby Jr., Brown ha altri cinque figli: Landon, La'Princia, Cassio, Bodhi e Hendrix. La madre di Bobby Jr. è Kim Ward. Bobby Brown dal 2012 è sposato con Alicia Etheredge, madre dei suoi tre figli più piccoli: Cassio, Bodhi e Hendrix.