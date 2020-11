Courtney Love racconta di essere al lavoro su nuova musica e sulle Hole dice…

Oltre a raccontare il motivo per cui il Regno Unito occupa un posto speciale nel suo cuore, Courtney Love, intervistata dal New Musical Express, ha fatto sapere di essere al lavoro su nuova musica. La 56enne musicista statunitense, che un anno fa ha lasciato Los Angeles per trasferirsi a Londra, ha inoltre parlato della possibilità di una reunion delle Hole.

Spiegando di essersi voluta trasferire nella città inglese “per concentrarmi sulla scrittura del mio libro e del mio disco” dopo anni in cui “non ho preso in mano uno strumento e ho smesso di avere il tipo di rapporto che si deve avere con la chitarra per scrivere buone canzoni”, la Love - che lo scorso anno ha pubblicato la canzone “Mother”, inclusa nella colonna sonora del film ‘The Turning’ diretto da Floria Sigismondi - ha narrato:

“Siamo agli inizi, ho registrato diverse nuove canzoni mentre sono Londra. Ho anche preso questo tempo per divertirmi a riscoprire cantautori davvero bravi come Aimee Mann. Mia figlia Frances Bean, mi manda delle playlist, che sono fantastiche e piene di artisti che non avevo mai ascoltato prima”.

Ha aggiunto: “Mi sento la più fortunata nella storia del rock and roll perché finalmente dopo 26 anni ho un manager onesto ed etico, che sa ascoltare, come Jonathan Daniel di Crush Music”. Riferendosi a Jonathan Daniel e parlando del quarto e ultimo album in studio pubblicato dalle Hole nel 2010, “Nobody's Daughter”, l’artista statunitense ha detto: “Lavoriamo insieme dal 2009 e ha iniziato a seguirmi mentre stavo realizzato un album autoprodotto, ‘Nobody's Daughter’, che include alcune canzoni davvero fantastiche di cui sono molto orgogliosa. È stato determinante nel lavorare con me anche sul nuovo materiale”.

Nell’ottobre del 2019 Courtney Love, dopo pochi mesi aver dichiarato che le Hole stavano considerando l’ipotesi di una reunion, aveva pubblicato una foto su Instagram - successivamente eliminata - che la ritraeva insieme in compagnia della bassista Melissa Auf Der Maur e la batterista Patty Schemel, aprendo alla possibilità di rivedere nuovamente in azione insieme la formazione di “Celebrity Skin”. A margine della chiacchierata con il New Musical Express, parlando di un possibile ritorno delle Hole, la vedova Cobain ha dichiarato: