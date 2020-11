Area Sanremo, annunciati gli 8 vincitori

Sono stati annunciati gli 8 vincitori di Area Sanremo, due dei quali si esibiranno sul palco dell’Ariston in occasione del prossimo Festival di Sanremo. La commissione artistica, composta dal presidente Vittorio De Scalzi, Gianmaurizio Foderaro, Rossana Casale, Erica Mou e G-Max, si è riunita da remoto per decretare i nomi degli artisti che si sono aggiudicati la vittoria.

Ecco i nomi dei vincitori (e i titoli delle rispettive canzoni) scelti tra 63 concorrenti, 61 finalisti con i due vincitori rispettivamente del Premio Pigro e del Premio Lunezia: Aurora Fadel con “Profumo di Lavanda”, Dellai con “Sono Luca”, Elena Faggi con “Che ne so”, Federica Marinari con “Dimenticato (MAI)”, Francesca Miola con “La costola di Adamo”, Guasto (Gianmarco Finizio) con “In che senso?”, Luca D’Arbenzio con “Cenere” e Mirall (Greta Ciurlante) con “Padre Nostro”.

Due degli otto vincitori di Area Sanremo, scegli dalla commissione Rai, parteciperanno alla settantunesima edizione di Sanremo, in gara tra le "Nuove proposte” insieme ai 6 vincitori di Sanremo Giovani, i cui nomi si scopriranno durante la finale del contest, in onda in prima serata su Rai1 il 17 dicembre. Durante la trasmissione sarà svelato anche il parterre dei 20 "Campioni", i cantanti in gara nella categoria dei “Big”.