Diodato, in arrivo la docu-serie ‘Storie di un’altra estate’

“Storie di un'altra estate” è il titolo della docu-serie che prenderà il via il prossimo 29 novembre, disponibile sulla piattaforma digitale RaiPlay, e dedicata a Diodato. Oltre a essere una testimonianza degli spettacoli del tour “Concerti di un’altra estate”, tenuti nell’estate 2020 dal cantautore di origine pugliese (qui abbiamo raccontato la data di Roma, alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica) la serie, come raccontato dal vincitore della settantesima edizione del Festival di Sanremo attraverso un post pubblicato sui social, “sarà una piccola raccolta di emozioni, riflessioni, frammenti di vissuto che abbiamo avuto modo di registrare durante il tour di questa estate”.

“La situazione da cui arrivavamo, quella speranzosa in cui ci siamo ritrovati e l’incredibile sequenza di concerti che, direi quasi casualmente, mi portava ad attraversare luoghi che mi hanno segnato umanamente e artisticamente, si sono pian piano trasformate in un racconto, in un viaggio tra passato, presente e futuro, fatto di tante voci, non solo la mia”, ha fatto sapere Diodato attraverso un messaggio condiviso su Instagram. Ha aggiunto:

“Spero riusciate a trovarvi bellezza perché, alla fine, è lei che ho cercato”.

Il prossimo 20 novembre entrerà in rotazione radiofonica il singolo “Fino a farci scomparire”, contenuto nel quarto album di inediti della voce di “ Essere Semplice” - recentemente vincitore della categoria Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards - dal titolo “Che vita meravigliosa” (leggi qui la nostra recensione), che include, tra le altre cose, il brano presentato in gara a Sanremo 2020 “Fai rumore” e la title track del disco.