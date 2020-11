Gli angeli fuorilegge di Leo Meconi

Il 5 luglio 2016 un ragazzo di 16 anni ricevette una lezione "privata" di chitarra da Bruce Springsteen di fronte alle 60.000 persone di San Siro, su “Dancing in the Dark”. Il ragazzo si chiama Leo Meconi, ha visto 39 concerti del Boss ed ora è un cantautore da tenere d'occhio. Leo ha pubblicato il suo disco d'esordio "Il'fly away" nel 2019, incidendo anche una versione di "Mr. Tambourine man" con Dodi Battaglia. I buoni gusti non si sono smentiti neanche recentemente, quando ha partecipato alle selezioni di X Factor, portando una cover di "Her mercy" di Glen Hansard - condivisa e apprezzata su Twitter dallo stesso cantante irlandese.

Leo è arrivato fino all'ultimo step prima dei "live", ma non l'ha superato (quest'anno il talent ha meno attenzione del solito verso i cantautori, rappresentati dalla sola Casadilego, che ha colpito con una cover di Joni Mitchell alle selezioni, ma ha portato brani inediti trascurabili".

Meglio così, per certi versi: Leonardo Meconi ha pubblicato un nuovo singolo, "Angel & outlaws", che unisce l'immaginario classic rock con cui è cresciuto, con un suono più contemporaneo. Gli abbiamo chiesto di suonarlo in versione più minimale, e questo è il risultato:

Sullo sfondo, si nota anche una Telecaster stile Springsteen. Gli abbiamo chiesto anche un pezzo del Boss, e ha scelto una versione acustica di "No Surrender"