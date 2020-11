Anche i Queen sbarcano su TikTok

E’ una vera e propria corsa quella intrapresa dalle major discografiche per far conoscere il proprio catalogo “classico” alle nuove generazioni: a nemmeno un mese dall’operazione condotta da Sony che ha visto parte del repertorio di George Michael venire reso disponibile ai creator presenti sulla popolare piattaforma social cinese, Universal ha fatto sapere di aver aperto il canale TikTok ufficiale dei Queen.

Alla presenza della band un tempo guidata da Freddie Mercury sulla piattaforma controllata da Bytedance si affiancherà la disponibilità di una manciata di brani tra i più popolari mai pubblicati dalla band britannica - tra gli altri, "Bohemian Rhapsody" , "Another One Bites The Dust" , "Don't Stop Me Now" , "We Will Rock You" , "Under Pressure" , "We Are The Champions" , "I Want To Break Free" , "Somebody To Love", "Killer Queen" e "Radio Ga Ga”, che potranno essere utilizzati dai creator per la realizzazione delle proprie clip. Allo scopo è stato lanciato un hashtag apposito, #SingWithQueen, con l’obiettivo di incoraggiare i fan a produrre contenuti basati sulle canzoni del gruppo.

Lo sfruttamento dei cataloghi legacy resta una fonte di introiti fondamentale per i grandi amministratori editoriali: operazioni come quelle attivate per artisti di grande importanza come Michael e Queen sono state rese possibili dalla sottoscrizione di accordi di licenza tra TikTok e le principali realtà discografiche internazionali, che mirano a beneficiare delle revenue generate dall’utilizzo di opere delle quali detengono - in toto o in parte - i diritti.