Pooh, in uscita la raccolta (con un inedito) 'Le canzoni della nostra storia'

Raggiungerà i negozi il prossimo venerdì 20 novembre "Le canzoni della nostra storia", raccolta che celebra la carriera dei Pooh: nel "best of" dedicato alla storica formazione italiana - che ha pianto lo scorso 6 novembre la scomparsa del batterista Stefano D'Orazio - sarà inserito l'inedito "Meno male", il provino - con un testo differente da quello utilizzato per la versione ufficiale - di "Tanta voglia di lei", brano originariamente inserito nel disco di debutto della band, "Opera prima" del 1971. La canzone è stata recuperata da Giancarlo Lucariello, produttore di cinque dischi dei Pooh nella prima metà degli anni Settanta: "Quando decisi che quella composizione musicale di Roby [Facchinetti] avrebbe aperto la nostra strada, Valerio [Negrini] si mise subito al lavoro per completarla con il testo ma non fu semplice arrivare a ‘Tanta voglia di lei’. I primi vari tentativi non mi convincevano assolutamente, comunque si decise di fare un provino dal titolo ‘Meno male’, anche se non era il testo giusto. Con ‘Tanta voglia di lei’ e la scelta ponderata di farla cantare a Dodi, cominciò la vera storia dei Pooh".

Nella compilation saranno inclusi alcuni dei brani più rappresentativi della carriera del gruppo, sia in versione da studio che dal vivo, tra i quali "Piccola Katy", "Pensiero", "Noi due nel mondo e nell’anima", "Dammi solo un minuto", "Notte a sorpresa", "Io sono vivo", "Chi fermerà la musica", "Uomini soli", "50 primavere", "Amici per sempre" e "Mi manchi".

Riguardo l'operazione discografica, i Pooh hanno dichiarato:

"Quando la Sony ci ha proposto di pubblicare una raccolta dei nostri più grandi successi abbiamo pensato che per la prima volta avremmo potuto farlo spaziando nelle canzoni della nostra vita. 1966-2016, un arco di tempo durante il quale è racchiuso tutto il mondo Pooh: i brani che meglio hanno rappresentato 50 anni di carriera, tutti i sogni, le speranze, i progetti, i successi e le delusioni, gli obiettivi raggiunti, la nostra amicizia e soprattutto un filo rosso che ci lega e ci legherà per sempre ai nostri fan. Il nostro pubblico, che è cresciuto insieme a noi ed ha sofferto nei nostri momenti difficili e gioito in quelli felici, rimanendo sempre al nostro fianco".

Alle parole del gruppo ha fatto seguito una nota di Andrea Rosi, Presidente & Ceo di Sony Music Entertainment Italy:

"Da parecchio tempo Sony Music lavorava a questo progetto discografico e Stefano D’Orazio ha avuto un ruolo fondamentale nella stesura e nella ideazione del prodotto. D’altronde è sempre stata la ‘mente’ strategica del gruppo e nei miei vent’anni di lavoro insieme posso contare innumerevoli riunioni insieme in cui lui si presentava con il dettaglio di ogni singolo progetto. Quante discussioni, quanta professionalità e quante risate. Purtroppo questo destino terribile non ha voluto far partecipare Stefano all’uscita di questo disco, ma la sua musica e le sue parole rimarranno per sempre. Questo disco è dedicato a lui".

Paolo Maiorino, Direttore Catalago International & Special Projects di Sony Music Entertainment Italy, ha ulteriormente ricordato l'artista scomparso all'inizio di questo novembre:

"Parlare di musica in questo momento di devastante dolore per l’improvvisa scomparsa di Stefano non è per niente facile. L’idea di realizzare questa nuova raccolta mi era venuta dopo il grande successo dell’iniziativa in edicola che riproponeva tutta la discografia dei Pooh. La scorsa estate, la assemblai nel giro di un mese e mezzo circa, tra le difficoltà oggettive di dover comprimere in quattro cd e tre vinili 50 anni di bellissime canzoni, e l’entusiasmo per il ritrovamento del primo provino di ‘Tanta voglia di lei’ da parte di Giancarlo Lucariello. Una sequenza infinita di confronti ed aggiustamenti perché tutto il lavoro fatto con i Pooh è stato sempre improntato alla massima precisione e professionalità possibile. Nel rispetto dei fan che non hanno ancora metabolizzato la fine di una storia meravigliosa. In quei giorni tra la fine di luglio e agosto completai finalmente le tracklist e mi confrontai, me ne rendo conto solo ora, per l’ultima volta con Stefano per assicurarmi che fosse tutto a posto. Non avrei mai immaginato quello che è successo appena pochi giorni fa. Non si può dire molto perché le parole escono a fatica. Sento solo di ricordare Stefano D’Orazio per ciò che è sempre stato, uno straordinario professionista ed un uomo sincero e con un gran senso dell’umorismo, sempre pronto a sdrammatizzare ed a risolvere i problemi. In questo momento il mio pensiero va a Lui ed il mio abbraccio ideale alla sua famiglia e a Roby, Dodi, Red e Riccardo".

Il box set sarà disponibile in due versioni: sotto forma di quadruplo CD contenente 72 brani e sotto forma di triplo vinile contenente 36 canzoni.

Ecco le tracklist delle due versioni:

Tracklist cofanetto 3 LP

DISCO 1

lato A

1. MENO MALE

2. TANTA VOGLIA DI LEI

3. PICCOLA KATY

4. PER QUELLI COME NOI

5. BRENNERO 66

6. MARY ANN

Tratto da “Un minuto prima dell’alba”

7. PENSIERO (Live)

Tratto da “Pooh 50”

lato B

8. IO E TE PER ALTRI GIORNI (Live)

9. ALESSANDRA (Live)

10. PARSIFAL PARTE 1 (Live)

11. PARSIFAL PARTE 2 (Live)

12. NOI DUE NEL MONDO E NELL’ANIMA (Live)

Tratti da “Pooh 50”

DISCO 2

lato A

1. ROTOLANDO RESPIRANDO (Live)

2. DAMMI SOLO UN MINUTO (Live)

3. IL RAGAZZO DEL CIELO (LINDBERGH) (Live)

4. VIVA (Live)

5. PIERRE (Live)

6. IN DIRETTA NEL VENTO (Live)

7. NOTTE A SORPRESA (Live)

Tratti da “Pooh 50”

lato B

8. CI PENSERÒ DOMANI (Live)

9. PRONTO BUONGIORNO È LA SVEGLIA (Live)

10. IO SONO VIVO (Live)

11. NON SIAMO IN PERICOLO (Live)

12. CHI FERMERÀ LA MUSICA (Live)

Tratti da “Pooh 50”

13. RAGAZZI NEL MONDO

14. LA RAGAZZA DAGLI OCCHI DI SOLE

DISCO 3

lato A

1. GIORNI INFINITI

2. UOMINI SOLI

3. STARE SENZA DI TE (Live)

Tratto da “Dove comincia il Sole - Live”

4. IL CIELO È BLU SOPRA LE NUVOLE

5. MARIA MAREA

lato B

6. 50 PRIMAVERE (Live)

Tratto da “Pooh 50”

7. AMICI PER SEMPRE

8. LA DONNA DEL MIO AMICO

9. MI MANCHI

10. L’AQUILA E IL FALCO

Tracklist cofanetto 4 CD

CD 1

1. MENO MALE

2. TANTA VOGLIA DI LEI

3. PICCOLA KATY

4. PER QUELLI COME NOI – Tratto da “Un minuto prima dell’alba”

5. BRENNERO – Tratto da “Un minuto prima dell’alba”

6. MARY ANN – Tratto da “Un minuto prima dell’alba”

7. LA SOLITA STORIA – Tratto da “Un minuto prima dell’alba”

8. IN SILENZIO – Tratto da “Un minuto prima dell’alba”

9. IO E TE PER ALTRI GIORNI (Live) – Tratto da “Pooh 50”

10. ALESSANDRA (Live) – Tratto da “Pooh 50”

11. PARSIFAL, PARTE 1 (Live) – Tratto da “Pooh 50”

12. PARSIFAL, PARTE 2 (Live) – Tratto da “Pooh 50”

13. NOI DUE NEL MONDO E NELL’ANIMA (Live) – Tratto da “Pooh 50”

14. PENSIERO (Live in Bologna) – Tratto da “Pooh 50”

15. IL TEMPO, UNA DONNA, LA CITTÀ (Live) – Tratto da “Dove comincia il sole – Live”

16. IL TUTTO ALLE TRE (Live) – Tratto da “Noi con voi”

17. QUELLO CHE NON SAI (Live) – Tratto da “Buonanotte ai suonatori”

18. QUINTA STAGIONE (Live) – Tratto da “Buonanotte ai suonatori”

19. MEDITERRANEO (Live) – Tratto da “Buonanotte ai suonatori”

CD 2

1. ROTOLANDO RESPIRANDO (Live) – Tratto da “Pooh 50”

2. DAMMI SOLO UN MINUTO (Live) – Tratto da “Pooh 50”

3. IL RAGAZZO DEL CIELO (LINDBERGH) (Strumentale Live) – Tratto da “Pooh 50”

4. VIVA (Live) – Tratto da “Pooh 50”

5. PIERRE (Live) – Tratto da “Pooh 50”

6. IN DIRETTA NEL VENTO (Live) – Tratto da “Pooh 50”

7. 50 PRIMAVERE (Live) – Tratto da “Pooh 50”

8. NOTTE A SORPRESA (Live) – Tratto da “Pooh 50”

9. CI PENSERÒ DOMANI (Live) – Tratto da “Pooh 50”

10. IO SONO VIVO (Live) – Tratto da “Pooh 50”

11. NON SIAMO IN PERICOLO (Live) – Tratto da “Pooh 50”

12. CHI FERMERÀ LA MUSICA (Live) – Tratto da “Pooh 50”

13. CANTERÒ PER TE (Live) – Tratto da “Pooh 50”

14. PRONTO, BUONGIORNO È LA SVEGLIA (Live) – Tratto da “Pooh 50”

15. MUSICA (Live) – Tratto da “Dove comincia il sole – Live”

16. STARE SENZA DI TE (Live) – Tratto da “Dove comincia il sole – Live”

17. LINDA (Live) – Tratto da “Buonanotte ai suonatori”

18. GIULIA SI SPOSA (Live) – Tratto da “Buonanotte ai suonatori”

19. VENTI (Live) – Tratto da “Goodbye”

20. LETTERA DA BERLINO EST (Live) – Tratto da “Goodbye”

21. STELLA DEL SUD (Live) – Tratto da “Goodbye”

CD 3

1. I RAGAZZI NEL MONDO

2. LA MIA DONNA

3. CANZONE PER LILLI

4. SE NASCO UN’ALTRA VOLTA

5. ASIA NON ASIA

6. GIORNI INFINITI

7. I BAMBINI CI GUARDANO

8. SANTA LUCIA

9. PER TE DOMANI

10. SENZA FRONTIERE

11. LA RAGAZZA CON GLI OCCHI DI SOLE

12. UOMINI SOLI

13. DONNE ITALIANE

14. NAPOLI PER NOI

15. IL CIELO È BLU SOPRA LE NUVOLE

16. MARIA MAREA

17. LE CANZONI DI DOMANI

CD 4

1. AMICI PER SEMPRE

2. LA DONNA DEL MIO AMICO

3. SE BALLA DA SOLA

4. MI MANCHI

5. STAI CON ME

6. VITA

7. FIGLI

8. CAPITA QUANDO CAPITA

9. LA CASA DEL SOLE

10. PUGNI CHIUSI

11. UN RAGAZZO DI STRADA

12. MARIA MAREA – Tratto da “Opera seconda”

13. PIERRE – Tratto da “Opera seconda”

14. DOVE COMINCIA IL SOLE (Live) – Tratto da “Dove comincia il sole – Live”

15. L’AQUILA E IL FALCO