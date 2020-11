Vasco Rossi, il 'nuovo disco esce il primo gennaio': 'Io, sopravvissuto - super vissuto'

Vasco Rossi ha avuto un carteggio con Cesare Cremonini in occasione della nomina del già leader dei Lunapop come direttore per un giorno dell'edizione italiana di Vanity Fair. Nel corso della sua lettera aperta al collega bolognese, la superstar emiliana, che ha confermato di avere "una nuova canzone (e un nuovo disco) in uscita il 1º gennaio 2021, e sarà una canzone d'amore" - ha fatto il punto - definendosi un "sopravvissuto super vissuto" - sulla sua carriera, ripercorrendo gli alti e i bassi della sua ormai cinquantennale carriera.

