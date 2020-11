Alfa, da TikTok ai videogiochi: “Un artista deve essere un comunicatore”

“Per me un artista nel 2020 è prima di tutto un comunicatore, non può prescindere da questo. Un progetto come il mio non sarebbe mai potuto uscire quindici anni fa, i mezzi di oggi lo hanno amplificato. Io mi diverto a sperimentare diverse forme d’arte che affianco alla musica con un solo obiettivo: regalare una piccola emozione a chi mi segue”. Andrea De Filippi, in arte Alfa, è un giovanissimo cantautore genovese, classe 2000, che grazie al potere dei social in particolare di TikTok, è riuscito a spingere con ancora più forza la sua musica arrivando a 190 milioni di stream su Spotify, più di 12 milioni di stream di Apple Music e oltre 81 milioni di views su Youtube.

Alfa sarà protagonista del panel "TikTok spiegato bene", organizzato da Rockol per il ciclo di incontri Rockol Bubble nell'ambito dell'edizione 2020 della Milano Music Week.

Le sue canzoni sono state condivise in oltre 5 milioni di video su TikTok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di YouTube. Con il suo ultimo tour tutto sold out, Alfa ha già un doppio disco di platino e sei dischi d’oro, gli ultimi ottenuti per il progetto “Before Wanderlust” e il singolo “Sul Più Bello”, colonna sonora dell’omonimo film per teenager. Grandi numeri, ma anche concerti che hanno visto tantissimi ragazzi sotto il palco. “È la cosa che mi manca di più, senza la dimensione live la musica perde una parte fondamentale della sua magia”, sottolinea Alfa. Chissà che la strada che sta costruendosi il giovane cantante pop non lo possa portare a Sanremo. “Mi piacerebbe, prima o poi, presentare un brano al Festival”, racconta.

A un anno e mezzo dalla hit “Cin Cin” che ha collezionato oltre 68 milioni di stream su Spotify entrando in tutte le classifiche italiane, raggiungendo anche la Top 10 della Viral Global e ottenendo la certificazione Doppio Disco di Platino, l’artista ha pubblicato un nuovo singolo con Annalisa, “San Lorenzo”. “Era da tanto che volevo dedicare un brano a un giorno dell’anno – dice Alfa - la prima parte della canzone è nata davvero tanto tempo fa, appena dopo “Cin Cin”. Il ritornello è rimasto intatto, mentre le strofe sono cambiate diverse volte, mi piace l’idea che in questo brano convivano l’Andrea ingenuo che sognava di fare musica e quello di adesso, più consapevole. Annalisa canta le parti che non sono cambiate, le ho affidato il “me” degli inizi”. Con l’uscita del nuovo singolo, Alfa ha creato anche il videogioco gratuito “San Lorenzo”, un’app scaricabile da Apple Store e Google Play, che in pochissimo tempo è diventato uno dei videogiochi più scaricato d’Italia: l’obiettivo dei giocatori è quello di salire più in alto possibile, verso le stelle, per vincere una videochiamata con l’artista che farà una sorpresa ai suoi fan. È un’ennesima dimostrazione della capacità di Alfa di andare oltre la musica, coinvolgendo il suo pubblico. “Credo che, soprattutto in un periodo come questo, senza concerti, sia fondamentale avere delle idee capaci di mettere al centro la musica, ma partendo da altre prospettive – conclude Alfa – questo lato ha sempre fatto parte di me: creare, in modo indipendente, strumenti di coinvolgimento nel segno della creatività”.

Il social network di casa Bytedance sarà il tema di "TikTok spiegato bene", evento coprodotto da Rockol con TikTok - e organizzato nell'ambito di Rockol Bubble, il format pensato da Rockol per l'edizione 2020 della Milano Music Week. Moderato dal ceo e dal fondatore di Rockol Giampiero Di Carlo, l'evento - in programma per il 18 novembre alle ore 14 - vedrà la partecipazione di Giulia Lizzoli, Music Content Manager del social network di casa Bytedance. Protagonista dell'incontro anche Alfa.