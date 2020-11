Al via il tavolo dello spettacolo del Mibact

Il ministro Dario Franceschini ha firmato il decreto che segna la nascita del tavolo permanente per lo spettacolo e il cinema, presso il ministero per le attività culturali e per il turismo, diviso in una sezione per il cinema e l’audiovisivo e in una sezione per lo spettacolo dal vivo, presieduta dal direttore generale Spettacolo, e composto da un rappresentante di Afi Agis, Aldap Anem, Anfols, Assolirica, Assomusica, Atip, Bauli in piazza, Cgil, Cisl, Cresco, Facciamo la conta, Fas, Federvivo, Feditart, Fem, Fials, Fime, Fimi, Italia live, La musica che gira, Pmi, Squadralive, Scena Unita, Ugl, Uil, Unita.

“L’attivazione del tavolo permanente per lo spettacolo era atteso da tempo e costituisce una buona notizia per la musica dal vivo”, commenta Vincenzo Spera, presidente di Assomusica: “Siamo soddisfatti, lo chiedevamo da tempo: un tavolo permanente è quello che serve per cominciare a pensare seriamente al futuro. Bisogna programmare già adesso l’esperienza live del 2021 e degli anni a seguire. Apprezziamo questa scelta e ringraziamo il Ministro: siamo a disposizione degli operatori, dei colleghi e delle Istituzioni, nazionali e locali, e daremo il nostro contributo costruttivo, mettendo a fattor comune il nostro know how e le nostre professionalità."