Le "Nuvole" di Frankie Hi Nrg Mc nel nuovo singolo: il video

"Nuvole" è il nuovo singolo di Frankie Hi-Nrg Mc, pubblicato oggi a sorpresa, a pochi mesi dalla canzone del ritorno discografico dopo diversi anni, "Estate 2020" uscita lo scorso luglio. "Nuvole" è stata prodotta da Leonardo "Fresco" Beccafichi e vede la partecipazione al basso di Saturnino e di DJ Stile ed è stata mixata da Pino "Pinaxa" Pischetola. Il video della canzone è stato diretto dallo stresso Frankie Hi-Nrg Mc che ne ha curato anche le riprese assieme a Gaetano Morbioli.

La canzone racconta questo periodo, parlando di "Giorni lenti oscuri e trasparenti scorrono/Invisibili ai vedenti si rincorrono

contro la corrente contro agli infermieri che soccorrono/noi dentro acquari asciutti che galleggiano". "Fuori splende il buio Dentro vedo solo nuvole" dice il ritornello.

L'ultimo album di studio del rapper è "Essere umani" del 2014, a cui seguì solo la canzone "Unti e bisunti", per la colonna sonora del film "Unto e bisunto - La vera storia di Chef Rubio". Nel 2019 ha pubblicato "Faccio la mia cosa", volume per Mondadori in cui racconta la sua storia e quella dell'hip-hop.