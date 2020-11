Big Hit Entertainment, boom in borsa grazie ai BTS

Essere i discografici delle più grandi star del K-Pop paga. Lo confermano in continui exploit finanziari della Big Hit Entertainment, etichetta dei BTS, la boy band diventata ambasciatrice del pop coreano in tutto il mondo: la label è si è quotata alla borsa di Seul lo scorso 15 ottobre, raggiungendo al termine del primo giorno di contrattazioni una valutazione pari a 7,6 miliardi di dollari. Forte della stima il fondatore e CEO della società Bang Si-hyuk, che con una quota pari al 36,6% di titoli è azionista di maggioranza della casa discografica, ha conquistato in poche ore il titolo di sesta persona più ricca del paese.

Spigolature a parte, i ricavi riferiti al terzo trimestre 2020 della Big Hit pubblicati dalla testata locale Kyunghyang parlano di una crescita su base annua del 54%, con entrate pari a 171 milioni di dollari, e un profitto netto impennatosi del 92% - sempre su base annua - fino a 24,5 milioni di dollari. Dall'inizio del 2020, nonostante la pandemia, la label avrebbe accumulato ricavi combinati per 436 milioni di dollari, con un incremento del 9% rispetto all'anno precedente, con un utile operativo pari a 81 milioni di dollari (+20%) e un utile netto combinato fissato a 54 milioni di dollari (+13%).