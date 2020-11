Morrissey è stato abbandonato dalla sua etichetta discografica

L'ex frontman degli Smiths Morrissey, stando a quanto viene riportato nel suo sito web Morrisey Central è stato abbandonato dalla sua etichetta, la BMG Records. Sul sito viene riportato che tutte le "uscite/ristampe di Morrissey previste per BMG sono state scartate".

Si legge nel messaggio: "La BMG Records ha abbandonato Morrissey. Dopo l'uscita del marzo 2020 di "I Am Not a Dog on a Chain" (# 1 Scozia, # 1 Polonia, # 3 Gran Bretagna, # 3 Francia, # 10 Spagna, # 13 Germania, # 2, # 9, # 17, # 18 USA - a seconda della classifica ufficiale che si vuole seguire), la BMG ha nominato un nuovo responsabile che non vuole un altro album di Morrissey. Invece, il nuovo responsabile di BMG ha annunciato nuovi piani per la 'diversità' all'interno del roster degli artisti di BMG e tutte le uscite/ristampe di Morrissey previste da BMG sono state scartate."

Morrissey sulla notizia ha dichiarato: "Questa notizia è perfettamente in linea con l'implacabile orrore galvanico del 2020. (...) Saremmo assolutamente pazzi se ci aspettassimo qualcosa di positivo." Morrissey è ancora una volta alla ricerca di una nuova etichetta disposta a pubblicare la sua musica. "I miei tre album con la BMG sono stati i migliori della mia carriera e li sostengo fino alla morte. Registrarli è stato un periodo cruciale nella mia vita e ringrazio il precedente team BMG e tutti coloro che ne sono stati coinvolti. È ancora importante per me fare musica a modo mio, e non voglio far parte di un'etichetta che impone in modo così specifico come dovrebbero comportarsi i loro artisti, specialmente quando la parola "talento" in particolare non viene mai menzionata."

Un portavoce della BMG ha dichiarato al quotidiano britannico Mirror: "BMG ha pubblicato tre eccezionali album da Top 10 di Morrissey negli ultimi tre anni, inclusi alcuni dei migliori lavori della sua carriera. Quell'accordo per tre album è giunto al termine. Gli auguriamo ogni bene per il prossimo capitolo della sua carriera. BMG continua a rappresentare gran parte del catalogo di Morrissey e stiamo lavorando con il suo team per garantire che riceva l'attenzione che merita".

Lo scorso fine settimana è stato pubblicato un nuovo video rimasterizzato della cover dal vivo di Morrissey e David Bowie di "Cosmic Dancer" di T-Rex. La clip è stata girata all'Inglewood Forum di Los Angeles il 6 febbraio 1991.