Raffaella Carrà viene celebrata dal 'Guardian'

Raffaella Carrà non è solo un'icona della musica e dello spettacolo italiano, ma anche europeo. La tesi è sostenuta dal quotidiano britannico Guardian, che dedica un lungo articolo alla 77enne cantante e ballerina emiliano-romagnola dal titolo quanto mai significativo: colei che "ha insegnato all'Europa la gioia del sesso". Nell'articolo viene ripercorsa tutta la carriera della nostra connazionale e ne viene osannata la poliedricità: cantante, attrice, ballerina.

In occasione della presentazione del film "Explota explota" diretto dal Nacho Alvarez (sarà presentato al Torino Film Festival dal 24 al 28 novembre), un musical cinematografico ambientato nella Spagna degli anni Settanta, basato sulle canzoni più note della interprete di "Rumore" sulla falsariga di quanto fatto anni fa con "Mamma Mia" e le canzoni degli ABBA. Riporta il Guardian, sperticandosi in complimenti per la nostra gloria nazionale, che viene : "E' stata una icona culturale che ha rivoluzionato l'intrattenimento in Italia e ha dato alle donne la possibilità di prendere l'iniziativa nella camera da letto".

Per avvalorare la propria tesi a sfondo sessuale il giornale inglese cita alcune delle sue canzoni più famose, come "Tuca Tuca" oppure "A far l'amore comincia tu", canzone del 1976, scritta da Pace/Bracardi, che nel 2011 è tornata al successo nel remix del DJ francese Bob Sinclar.