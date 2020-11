Ligabue duetta con Elisa nel singolo 'Volente o nolente'

Le loro carriere si erano intrecciate già nel 2006, ai tempi di "Gli ostacoli del cuore", scritta dal rocker emiliano e incisa dalla collega friulana per la raccolta "Soundtrack '96-'06" (c'era anche un breve cameo di lui, che diresse anche il videoclip ufficiale). Da allora, Ligabue ed Elisa hanno collaborato a più riprese. Ora arriva il singolo "Volente o nolente", cantato in duetto. È il nuovo estratto dal prossimo album del cantautore "7" (e della raccolta "77+7", entrambi in uscita il 4 dicembre). La canzone uscirà questo venerdì, 20 novembre, come annunciato da Ligabue sui suoi canali social ufficiali:

"Quindici anni fa ho scritto una canzone un pomeriggio e mi venne voglia subito di sentirla cantata da Elisa. L'ho un po' tampinata. 'Ho una canzone che secondo me ha a che fare con te, vorrei fartela sentire'. Venne qui. Registrammo non una ma ben due canzoni. Lì nacque 'Gli ostacoli del cuore'. L'altra canzone è una canzone di cui sono riuscito a conservare la sua traccia vocale, registrata in un pomeriggio veramente speciale. Ci sono delle cose che mi piacciono tantissimo e ho fatto i salti mortali per poterla tenere".

Nel 2010 per il suo album acustico "Ivy" Elisa incise una cover di "Ho messo via", brano originariamente interpretato da Ligabue e incluso nell'album "Sopravvissuti e sopravviventi". Tre anni più tardi, nel 2013, Elisa tornò a interpretare un testo scritto dal rocker emiliano, quello di "A modo tuo", che incise per il suo album di inediti "L'anima volta" (il primo della sua carriera cantato interamente in italiano).

Il nuovo singolo "Volente o nolente" arriva dopo "La ragazza dei tuoi sogni", uscito a inizio settembre.