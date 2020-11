Perry Farrell: 'Mi hanno tolto la laringe e l'hanno messa su un tavolo'

Brutta disavventura per Perry Farrell dei Jane's Addiction, che lo scorso settembre ha dovuto sottoporsi a un'operazione chirurgica alla colonna vertebrale rivelatasi non poco cruenta. "Mi hanno tolto la laringe e l'hanno messa su un tavolo", ha raccontato il 61enne cantante della band losangelina in una recente intervista concessa a "Classic Rock magazine".

Farrell aveva deciso di farsi operare per la rimozione di alcuni dischi intervertebrali sofferenti che gli causavano forti dolori alla schiena. L'intervento chirurgico si è rivelato più complesso del previsto:

"È andata bene. Avevo alcuni dischi sofferenti nel collo, per varie ragioni. Ma i medici hanno dovuto togliere la laringe e metterla su un tavolo. È stato spaventoso. Hanno letteralmente scoperto il mio scheletro, tolto i dischi e inserito quelli artificiali. Quindi ora sono alto mezzo centimetro in più".

Lo scorso 6 novembre Perry Farrell ha pubblicato "The Glitz; The Glamour", box antologico dedicato alla sua carriera solista.