Kylie Minogue e Cher (insieme ad altri) ricantano gli Oasis

Kylie Minogue e Cher sono tra le star arruolate per una cover corale di "Stop crying your heart out" degli Oasis realizzata a scopo benefico. La popstar australiana, recentemente tornata sulle scene con il nuovo album "Disco" (leggi qui la nostra recensione), e la voce di "Believe", hanno preso parte al progetto insieme al leader degli Chic Nile Rodgers, Bryan Adams, la star della black music statunitense Gregory Porter, Lenny Kravitz e Paola Faith.

Il singolo, presentato in anteprima ieri prima alla radio e poi alla tv britannica nel corso della maratona benefica "Children in need", è stato inciso proprio per raccogliere fondi per i bambini bisognosi. Ogni anno la maratona è accompagnata da un singolo realizzato per l'occasione e quest'anno la scelta è ricaduta proprio sulla cover della hit dei fratelli Gallagher, realizzata da quella che è stata ribattezzata la BBC Radio2's Allstars. In passato hanno contribuito alla causa anche Jess Glynne (con "Take me home", nel 2015), Ellie Goulding (con "How long will I love you", nel 2013), le Spice Girls (con "Headlines", nel 2007) e Lou Reed (con "Perfect day", nel 1997). Ecco la versione di "Stop crying your heart out" realizzata da Kylie, Cher & Co.

"Stop crying your heart out", scritta da Noel Gallagher, venne incisa dagli Oasis per l'album "Heathen chemistry" del 2002, il terzultimo disco di inediti della band simbolo del britpop. La canzone fu scelta come secondo singolo estratto dal disco dopo "The hindu times", ma non conquistò la vetta della classifica dei singoli più venduti nel Regno Unito: si fermò al secondo posto.