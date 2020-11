Scena Unita, arriva l'adesione di Vasco

Non presente nell'elenco iniziale degli artisti - 86 in tutto - che hanno aderito all'iniziativa lanciata da Fedez per supportare i lavoratori del mondo dello spettacolo, anche Vasco Rossi ha deciso di contribuire alla causa di "Scena Unita" attraverso una donazione.

Ad annunciarlo è stato lo stesso rocker di Zocca con un post pubblicato sui suoi canali social ufficiali. "Aderisco con entusiasmo a 'Scena Unita' iniziativa per un fondo a sostegno dei lavoratori della musica, dello spettacolo e delle loro famiglie", ha scritto Rossi.

Aderisco con entusiasmo a “ scena unita “ iniziativa per un fondo a sostegno dei lavoratori della musica, dello spettacolo e delle loro famiglie. pic.twitter.com/hXIBYVCVdO — Vasco Rossi (@vascorossi) November 14, 2020

Il progetto è stato presentato ieri. Hanno contribuito - tra gli altri - Gianna Nannini, Gianni Morandi, Manuel Agnelli degli Afterhours, J-Ax, Emma, Elisa, Elio e le Storie Tese, Achille Lauro, Calcutta. Sull'assenza nell'elenco dei nomi dei big, il rapper milanese ha commentato: "Credo che allo stato attuale sia importante focalizzarsi su chi c'è. Dire che tutti hanno accettato e aderito sarebbe dire una cosa non vera".