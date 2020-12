Beatles, i dischi di Natale per il fan club: 1969. Ascolta

“Da Ascot nel Berkshire, da Weybridge nel Surrey, da St. John’s Wood nel quartiere di Marleybone e dalla Apple nel West End, John Ringo Paul e George vi inviano questi nastri d’amore e di auguri fusi in un disco collettivo dal polso d’acciaio di Maurice Cole. I Beatles augurano a voi tutti un felice Natale, e che gli anni Settanta diano una possibilità alla pace”.

Questo è il testo integrale del retro di copertina dell’ultimo messaggio di Natale dei Beatles, o di quelli che erano stati i Beatles, agli iscritti al loro fan club.

Dei sette minuti di durata, la parte del leone la fanno John e Yoko, con i loro dialoghi fra il surreale e il sentimentale; Paul canticchia in un minuto e mezzo un paio di strofe – una acustica, una elettrica - di una gradevole canzoncina festiva (“This is to wish you a merry, merry Christmas…”). George e Ringo complessivamente contribuiscono con 22 secondi (di auguri per il primo, di scherzosa promozione per il suo film "The Magic Christian" per il secondo).

Anche stavolta il flexi disc è inciso su entrambi i lati.



La fotografia di copertina, a colori, scattata da Ringo, è un dettaglio flou di quello che si direbbe un albero di Natale o una decorazione da tavola; sul retro, in bianco e nero, attribuito dalle note di copertina a Richard Starkey e al figlio Zak, che all’epoca aveva appena compiuto quattro anni, il disegno infantile di un gruppo di persone (due adulti e sei bambini) che si avvicinano a un albero, forse per decorarlo.

Editato da Kenny Everett, come il "Christmas Record" dell’anno prima – Maurice Cole è il nome anagrafico del disc jockey – e stampato come sempre dalla Lyntone (anche stavolta con un doppio numero di catalogo, LYN 1970 e LYN 1971), fu spedito ai fan britannici e ai fan statunitensi con copertine identiche; diversi erano però i flexi disc, che per i fan britannici avevano il classico logo dell’Official Beatles Fan Club, per i fan statunitensi un (brutto) disegno dei primi piani dei quattro Beatles.

https://www.youtube.com/watch?v=mDIHgjrbN3E



Franco Zanetti

Il testo di questo articolo è tratto, per gentile concessione dell'editore e dell'autore, da "Il Natale dei Beatles", di Renzo Stefanel e Franco Zanetti, pubblicato da Giunti nel 2016.



