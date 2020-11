Classifiche, tutte le novità della settimana del 13 novembre: trionfo Ferro e Minogue

La classifica Top Album FIMI Top of the Music della settimana dal 6 al 12 novembre 2020, che vede al primo posto “Accetto miracoli - L'esperienza degli altri” di Tiziano Ferro (leggi qui la nostra recensione), segnala i nuovi ingressi di:

"QCVC9 - Quello che vi consiglio n. 9" di Gemitaiz (2) (leggi qui la nostra recensione)

"Padroni di niente" di Fiorella Mannoia (4) (guarda la videointervista)

"Floridiana" di CoCo (10)

"Confetti" delle Little Mix (25)

"Disco" di Kylie Minogue (29)

"Fortuna" di Emma Marrone (35)

"X Factor 2020 Playlist Live #2" di AA.VV. (41)

"Pooh 50 - L'ultima notte insieme" dei Pooh (60)

"Morricone Segreto" di Ennio Morricone (67)

"Nevermind" dei Nirvana (72)

"Metrobolist" di David Bowie (78)

"Che vita meravigliosa" di Diodato (95)

"Midnight memories" degli One Direction (96)

"Nonostante tutto" di Gemitaiz (98)

"Evolve" degli Imagine Dragons (99)

Il più alto fra i nuovi ingressi è proprio “Accetto miracoli - L'esperienza degli altri” di Tiziano Ferro, direttamente al primo posto:

La classifica Top Singoli FIMI Top of the Music della settimana dal 6 al 12 novembre 2020, che vede “Bottiglie Privé” di Sfera Ebbasta al primo posto, segnala i nuovi ingressi di:

"Mama" di Gemitaiz e Nitro (4)

"Mondo di fango" di Gemitaiz (10)

"Alright" di Gemitaiz, Emis Killa e Geolier (13)

"In una benz" di Gemitaz e Fabri Fibra (16)

"Marte" di Gemitaiz e Izi (17)

"QCVC9" di Gemitaiz (19)

"Noi siamo così" di Gemitaiz (21)

"Lacri-ma" di Gazzelle (24)

"Fuck/Peace" di Gemitaiz (25)

"Fair" di Gemitaiz (30)

"Rollercoaster" di Gemitaiz e Carl Brave (31)

"Russian roulette" di Gemitaiz (34)

"Outro in the night" di Gemitaiz (39)

"Money money" di Gemitaiz, Ensi e Speranza (41)

"<3" di Gemitaiz (43)

"Più di così" di Gemitaiz e D'African (47)

"Trap emo rmx" di Gemitaz e Achille Lauro (49)

"Ehy" di Gemitaiz, Priestess e Chadia Rodriguez (52)

"Si va pt. 3" di Gemitaiz, Gemello e Mystic One (57)

"Balla per me" di Tiziano Ferro e Jovanotti (80)

"Midnight sky" di Miley Cyrus (85)

"Perfect" di Ed Sheeran (96)



Il più alto fra i nuovi ingressi è “Mama" di Gemitaiz e Nitro, al quarto posto:

La classifica Radio Airplay, che vede al primo posto "Contatto" dei Negramaro (leggi qui la nostra recensione), segnala come nuovi ingressi:

"There will be a way" di Dotan (33)

"Save your tears" di The Weend (40)

"Io non sono lì" di Claudio Baglioni (49)

"Inguaribile e romantico" di Ghemon e Malia Ayane (68)

Il più alto fra i nuovi ingressi è “There will be a way” di Dotan alla posizione numero 33:

La classifica Billboard Hot 200 degli album, che vede al primo posto “Positions” di Ariana Grande, segnala i nuovi ingressi di:

"Positions" di Ariana Grande (1) (leggi qui la recensione)

"Pegasus" di Tripple Redd (2)

"Love goes" di Sam Smith (5)

"ELE 2: The wrath of gold" di Busta Rhymes (7)

"Misunderstood" di Queen Najia (9)

"Welcome to o'block" di King Von (13)

"American beauty" dei Grateful Dead (19)

"Dave's Picks Vol. 36" dei Grateful Dead (25)

"The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo" di Mr. Bungle (30)

"Post Human: Survival Horror" dei Bring Me The Horizon (46)

"A Drummer Boy Christmas" di For King & Country (50)

"Existential Reckoning" dei Puscifer (65)

"All That You Can't Leave Behind" degli U2 (69)

"Made In Lagos" di WizKid (80)

"The Black Parade" dei My Chemical Romance (88)

"Greatest Hits" di 2Pac (90)

"Merry Christmas" di Mariah Carey (100)

"Christmas" di Michael Buble (131)

"A Very Trainor Christmas" di Meghan Trainor (144)

"The Original Monster Mash" di Bobby "Boris" Pickett and the Crypt-Kickers (145)

"Hot Rocks 1964-1971" dei Rolling Stones (151)

"The Best Of Pentatonix Christmas" dei Pentatonix (170)

"Beautiful Havoc" di $not (172)

The Very Best Of Daryl Hall John Oates" di Daryl Hall John Oates (186)

"Greatest Hits" di Bob Seger e Silver Bullet Band (196)

"A Charlie Brown Christmas (Soundtrack)" di Vince Guaraldi Trio (198)

"Harder Than Ever" di Lil Baby (199)

Il più alto fra i nuovi ingressi è “Positions" di Ariana Grande alla prima posizione:

La classifica Billboard Hot 100 dei singoli, che vede al primo posto "Mood" di 24K Golden e Iann Dior, segnala i nuovi ingressi di:

“34+35” di Ariana Grande (8)

"Dakiti" di Bad Bunny e Jhay Cortez (9)

"Motive" di Ariana Grande e Doja Cat (31)

"Off the table" di Ariana Grande e The Weeknd (35)

"Pov" di Ariana Grande (40)

"Just like magic" di Ariana Grande (43)

"Shut up" di Ariana Grande (47)

"Thriller" di Michael Jackson (48)

"Nasty" di Ariana Grande (49)

"Safety net" di Ariana Grande e Ty Dolla $ign (52)

"Six thirty" di Ariana Grande (63)

"My hair" di Ariana Grande (65)

"Obvious" di Ariana Grande (70)

"West side" di Ariana Grande (71)

"Love language" di Ariana Grande (75)

"Weeeeee" di Tripple Redd (80)

"Stay down" di Lil Durk, 6 Lack e Young Thug (92)

"Thick" di DJ Chose feat. BeatKing (98)

"Take you dancing" di Jason Derulo (100)

Il più alto fra i nuovi ingressi è "34+35" di Ariana Grande, all'ottava posizione:

La UK Charts album della settimana dal 6 novembre al 13 novembre 2020, che vede al primo posto “Disco” di Kylie Minogue, segnala i nuovi ingressi di:

"Disco" di Kylie Minogue (1)

"Confetti" delle Little Mix (2)

"I owe it all to you" di Shirley Bassey (5)

"Dutch from the 5th" di Dutchavelli (8)

"Blessings" di Aled Jones (14)

"Now or never" di Giggs (15)

"Carnival" di Kanneh/Masons/Morpurgo/Colman (16)

"Keep smiling through" di Vera Lynn (28)

"Some kind of peace" di Olafur Arnalds (53)

"Metrobolist" di David Bowie (72)

"Three degrees" di Gold (80)



Il più alto fra i nuovi ingressi è proprio "Disco" di Kylie Minogue, al primo posto:

La UK Charts singoli della settimana dal 6 novembre al 13 novembre 2020 che vede al primo posto "Positions" di Ariana Grande, segnala i nuovi ingressi di:

“Pov” di Ariana Grande (22)

"Confetti" delle Little Mix (23)

"Straight murder" di Giggs e Dave (35)

"Spin this coupe" di Abra Cadabra (49)

"Zero zero" di Dutchavelli (52)

"Plugged in freestyle" di Fumez the Engineer/A92/Offica (54)

"I'll call you back" di Dutchavelli (63)

"Buff baddies" di Giggs (64)

"Always do" di Kid Laroi (66)

"Without you" di Kid Laroi (75)

"Hawai" di Maluma (84)



Il più alto fra i nuovi ingressi è "Pov" di Ariana Grande alla posizione numero 22:

Classifiche: speciale e aggiornamenti continui qui.