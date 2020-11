Fleet Foxes: "Post Malone? Il più grande melodista in circolazione"

Cosa unisce i Fleet Foxes, band simbolo della scena folk rock statunitense, e Post Malone, protagonista della nuova scena rap internazionale? Negli anni il rapper, salito alla ribalta nel 2017 con il singolo "Rockstar", 5 milioni di copie vendute nel giro di un anno e mezzo, non ha mai nascosto la sua passione per il gruppo di Seattle. Nel 2015 twittò: "Se non vi piacciono i Fleet Foxes, allora fottetevi". E ancora: "I Fleet Foxes sono l'unico gruppo di cui amo ogni singola canzone". Ora il leader della band, Robin Pecknold, ricambia, spendendo parole di stima nei confronti del 25enne rapper. Che ha rischiato pure di finire tra gli ospiti del nuovo album dei Fleet Foxes, "Shore", uscito a fine settembre.

In un'intervista concessa ai microfoni di Radio.com, Pecknold ha detto:

"Mi manda messaggi ogni tanto ed è sempre divertente riceverli. È venuto in studio un giorno mentre stavamo registrando a Los Angeles, ascoltavamo i pezzi e lui è stato davvero di grande supporto. Gli ho chiesto di registrare qualcosa insieme. Ma non abbiamo avuto tempo, perché volevo far uscire il disco il prima possibile. È probabilmente il miglior melodista in circolazione in questo momento".

Non è la prima volta che il nome di Post Malone viene accostato a quello di un gruppo o un artista del circuito rock. In rete ci sono video di Post Malone che coverizza pezzi di Bob Dylan, Nirvana, Green Day, Metallica, Bon Jovi e altri. Nel suo ultimo album, "Hollywood's bleeding", uscito nel 2019, c'erano collaborazioni con Father John Misty e Ozzy Osbourne. Lo scorso aprile, invece, in piena emergenza epidemiologica, il rapper ha tenuto un concerto benefico nella sua villa nello Utah per omaggiare nientemeno che Kurt Cobain e i Nirvana, accompagnato dal batterista dei Blink-182 Travis Barker, il bassista Brian Lee il chitarrista Nick Mack. Krist Novoselic, che nella band di "Come as you are"suonava il basso, non ha mancato di complimentarsi con Post Malone per l'iniziativa.