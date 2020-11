Jimmy Page: "Il coronavirus mi ha fatto venire voglia di tornare sui palchi"

Jimmy Page, 77 anni il prossimo gennaio, non vede l'ora di tornare a suonare dal vivo. E il merito è della pandemia di Covid-19.

Da anni assente dai palchi, l'ex chitarrista dei Led Zeppelin ha raccontato in una recente intervista concessa al magazine "GQ" di aver ritrovato la voglia di tornare ad esibirsi di fronte al pubblico proprio in questi mesi di emergenza epidemiologica:

Page, che dall'inizio dell'emergenza si è rinchiuso insieme alla compagna, la poetessa Scarlett Sabet, nella sua abitazione a ovest di Londra, la Tower House, un vecchio edificio costruito alla fine dell'Ottocento acquistato dal musicista nel 1972 per 350mila sterline (la struttura è stata negli ultimi anni al centro di contese con Robbie Williams), ha detto che la cancellazione delle tournée internazionali a causa dell'emergenza epidemiologica ha rafforzato la sua convinzione che "la musica non ha significato" senza la dimensione live e ha espresso la sua preoccupazione sul futuro del settore:

"È un momento così triste e tutto ciò che questo virus ha fatto a livello internazionale alle famiglie, alle arti e a tutto ciò che amiamo e che ci sta a cuore, come la situazione relativa ai concerti, mi preoccupa. Non sarò mai uno di quelli che si mettono a registrare da soli e poi inviano i file a qualcuno. Non ho iniziato a fare musica per questo: ho iniziato a fare musica per suonare insieme ad altre persone. Dobbiamo suonare con gli altri, abbiamo bisogno di concerti e di ritrovare il senso di comunità. Perché senza di quello, la musica non ha valore. Suonare dal vivo è importante per i giovani musicisti. E per me resta la cosa più importante".