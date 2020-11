I figli di queste rockstar hanno appena fondato una band tutta loro

Buon sangue non mente. London Hudson, Tye Trujillo e Noah Weiland hanno deciso di seguire le orme dei rispettivi papà inseguendo i sogni di rock'n'roll. Il primo è il figlio - 18enne - di Slash, nato dall'unione tra il chitarrista dei Guns N' Roses e Perla Ferrar (i due hanno divorziato nel 2018). Il secondo - 15 anni - è il figlio di Rob Trujillo, il bassista dei Metallica. Il terzo - 16 anni - è il figlio di Scott Weiland, il frontman degli Stone Temple Pilots scomparso nel 2015. I tre giovani musicisti hanno appena deciso di mettere su una band tutta loro. L'hanno chiamata Suspect208 e hanno già pubblicato il singolo d'esordio, "Long awaited". Potete ascoltarlo proprio qui sotto:

Nonostante la giovane età, i ragazzi hanno già alcune importanti esperienze alle loro spalle. London Hudson prima di fondare con Tye Trujillo e Noah Weiland i Supsect208 ha fatto parte di un'altra band, i Classess Act, alla quale Slash lo scorso anno decise di affidare l'apertura del suo concerto all'Hollywood Palladium. Tye Trujillo, invece, a soli 12 anni nel 2017 si è ritrovato ad esordire sul palco con i Korn, che lo hanno ingaggiato per suonare il basso in sostituzione nientemeno che di Fieldy Arzivu. L'anno scorso ha invece affiancato i Suicidal Tendencies, sostituendo sul palco del SoCal Hoedown di San Padro, in California, il bassista Ra Diaz, a trent'anni dall'ingresso di suo padre nella stessa band (Trujillo avrebbe continuato a suonare con i Suicidal Tendencies fino al 1995).