Mick Jagger e quel regalo alla taverna prima della chiusura forzata

"L'ultimo ospite prima di chiudere. Qui a Marzamemi. Grazie Mick Jagger. Torneremo rock": così i titolari della Taverna La Ciamola di Marzamemi, frazione marinara di Pachino, a Siracusa, hanno salutato i loro clienti in seguito alla chiusura forzata imposta dall'ingresso della Sicilia nella cosiddetta "zona arancione". Il 5 novembre scorso, poco più di una settimana fa, il frontman dei Rolling Stones - attualmente ospite di un amico in una villa nelle campagne di Noto - aveva deciso di pranzare nella nota taverna di Marzamemi insieme alla moglie Melanie Hamrick, ballerina più giovane di lui di quarataquattro anni, e il più piccolo dei figli, Deveraux, nato nel dicembre del 2016 proprio dall'unione con la Hamrick. A riferire la notizia erano state diverse testate locali, che avevano pure pubblicato lo scatto di Mick Jagger seduto a tavola, cappellino e maglia blu. Jagger ha autografato il menù e regalato una maglietta - anche questa autografata - al gestore.

Jagger è in Italia ormai da diversi mesi. Lo scorso luglio il cantante ha festeggiato in Toscana il suo 77esimo compleanno, regalando un concerto - con musicisti arrivati per l'occasione direttamente dal Regno Unito - ai discendenti del conte Ugolino della Gherardesca, che lo hanno ospitato all'interno di uno dei loro catselli, quello di Castagneto, nella maremma livornese. Ha fatto poi notizia la sua visita in anonimato al Duomo di Siena, a settembre. Jagger si è fatto accompagnare da amici e guardie del corpo a Siena per visitare la cattedrale di Santa Maria Assunta e per confondersi tra i turisti ha provato a nascondersi dietro un cappellino e la mascherina. Una sorvegliate, però, senza riconoscerlo, lo ha invitato a togliersi il cappello per rispetto della sacralità del luogo e ha così scoperto che quello davanti a lui era il cantante dei Rolling Stones