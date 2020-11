I Sigur Rós stanno per tornare. Ascolta il singolo che precede il nuovo progetto.

I Sigur Rós hanno condiviso "Stendur æva", nuova anticipazione estratta da "Odin’s Raven Magic" che la band islandese pubblicherà il 4 dicembre prossimo. Si tratta della versione orchestrale del poema islandese Hrafnagaldr Óðins e collaborazione tra Sigur Rós, Hilmar Örn Hilmarsson, Steindór Andersen, Páll Guðmundsson e Maria Huld Markan Sigfúsdóttir. Presentato per la prima volta il 24 maggio 2002, alcuni video dell’esibizione possono essere visualizzati all’interno del documentario "Screaming Masterpiece" o "Gargandi snilld" di Ari Alexander Ergis Magnússon. Un’iniziale distribuzione fisica dello spettacolo sarebbe dovuta arrivare nel 2008, ma non è mai avvenuta. Finora.

"Odin's Raven Magic", progetto corale e orchestrale realizzato in collaborazione con Schola Cantorum Reykjavik e L'Orchestre des Laureats du Conservatoire national de Paris. Il disco raggiungerà il mercato per l'etichetta della band post-rock islandese, la Krunk. Subito un'anticipazione, con il singolo "Dvergmál" e adesso eccone un'altra. "Odin’s Raven Magic" vede la collaborazione fra i Sigur Rós e la leggenda della musica islandese Hilmar Örn Hilmarsson. Alle lavorazioni dell'album ha preso parte anche Steindór Andersen, di mestiere pescatore ma anche uno dei più autorevoli cantori della tradizionale narrativa epica islandese. Gli arrangiamenti orchestrali e corali sono stati curati in larga parte dall’ex membro e arrangiatore della band Kjartan Sveinsson e da Maria Huld Markan Sigfúsdóttir della band amiina. La musica è fortemente caratterizzata dal suono di una marimba in pietra a cinque ottave realizzata appositamente dallo scultore e artista Páll Guðmundsson.

Sono passati sette anni dall’ultimo album dei Sigur Rós, “Kveikur” del 2013, ma la voce inconfondibile della band islandese, Jónsi, in realtà non si è mai spenta. Il suo primo disco solista è del 2010, si intitola “Go”. Nel periodo di pausa della band post rock di Reykjavík, in sette anni, Jón Þor Birgisson, questo il suo vero nome, ha realizzato quattro colonne sonore per diversi film e alcune installazioni artistiche, alimentando la sua voglia di sperimentare in più campi. Recentemente ha fatto uscire anche un nuovo album solista: “Shiver”.