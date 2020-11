Asian Fake acquisisce la testata musicale DLSO

L'etichetta milenese Asian Fake ha rilevato il marchio e tutte le attività commerciali della testata online Dance Like Shaquille O'Neal per creare l’agenzia DLSO "the Agency between Music and Brands": grazie all’operazione - fa sapere la label in una nota - prenderà vita "una piattaforma dedicata ai brand che vogliano affacciarsi sul mondo musica".

Mentre "le attività discografiche di Asian Fake e quelle editoriali di DLSO rimarranno invariate", il nuovo asset operativo implicherà la "condivisione delle competenze del 'media' con quelle della 'label'" al fine di offrire un servizio volto a offrire ai clienti "la definizione di una strategia mediatica e una consulenza operativa" in ambito musicale.

Alessandro Innocenti e Andrea Marigonda gestiranno la parte di concessionaria e affiancheranno i clienti nel rapporto con l’agenzia.