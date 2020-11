Anche SIAE aderisce a 'Scena Unita'

Con una breve nota diramata poco fa, SIAE ha ufficializzato la propria adesione al progetto "Scena Unita", il progetto di sostegno ai lavoratori dello spettacolo lanciato oggi da Fedez.

Nel comunicato si legge:

"Il Presidente SIAE Giulio Rapetti Mogol, su richiesta di Giovanni Caccamo e di Fedez, ha immediatamente aderito con entusiasmo al progetto “Scena unita”, il fondo a sostegno dei lavoratori dello spettacolo duramente colpiti durante la pandemia.

Lo conferma il Direttore Generale della Società Gaetano Blandini: "D'intesa con il Maestro Mogol accogliamo l'invito degli artisti promotori di Scena Unita. Domattina provvederemo a versare il nostro contributo, nonostante anche per SIAE e i suoi associati sia un anno orribile. Non possiamo infatti dimenticare che senza il lavoro di tanti non si può andare in scena. Quei lavoratori sono un patrimonio della filiera dell'industria culturale. Non possono essere dimenticati, ma vanno tutelati".