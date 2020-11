LEA, accordo raggiunto con Confindustria Radio TV

LEA (Associazione Liberi Autori ed Editori) e Confindustria Radio TV hanno raggiunto un accordo per la concessione della “Licenza per le opere musicali ai fini del loro sfruttamento nell’ambito dell’attività radiofonica nazionale”: l'intesa sarà valida fino a dicembre 2022, e permetterà alle emittenti radiofoniche nazionali e locali associate a Confindustria Radio Tv di diffondere il rerpertorio degli oltre 43.000 autori - tra i quali tra i quali Fedez, Gigi D’Alessio, Giancarlo Bigazzi, Maurizio Fabrizio e J-Ax - ed editori iscritti a Soundreef.

"Siamo entusiasti di aver concluso con reciproca soddisfazione questo nuovo accordo che garantirà alle emittenti sia locali che nazionali associate alla principale associazione di categoria italiana, CRTV, di poter diffondere in piena legalità il catalogo di autori ed editori da noi rappresentati", ha spiegato il presidente del cda di LEA Lorenzo Attolico: "Il catalogo anche quest’anno si è arricchito di importanti nomi del nostro panorama musicale. Siamo quindi doppiamente soddisfatti per il successo che, ne siamo certi, le maggiori emittenti italiane contribuiranno ad incrementare. Si tratta di un’ulteriore dimostrazione del fatto che la liberalizzazione del mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore è un’opportunità concreta per i titolari dei diritti e per gli utilizzatori".