Believe, nel 2021 IPO da 2,4 miliardi di dollari?

La società francese di distribuzione digitale Believe potrebbe essere prossima alla quotazione sui mercati: stando a quanto riferito dall'agenzia Reuters l'operatore indipendente starebbe lavorando a uno sbarco in borsa per il 2021. L'operazione, secondo i primi resoconti degli insider, dovrebbe muovere investimenti per 2,4 miliardi di dollari: partner di Believe dovrebbe essere il gruppo Rothschild, che starebbe valutando se effettuare la quotazione presso la borsa di Parigi o quella di New York.

La cifra citata dall'agenzia americana è impressionante, se rapportata all'offerta di acquisto - pari a circa 400 milioni di dollari - avanzata a Believe solo due anni e mezzo fa da Sony, e dà ragione all'amministratore delegato della società, Denis Ladegaillerie, che in occasione del discorso inaugurale dell'edizione 2020 del Miden di Cannes aveva preconizzato un futuro roseo per i distributori indipendenti: "Tra il 2010 e il 2020 a fare notizia è stata l'ascesa dello streaming", spiegò il manager, "Dal 2020 al 2030, penso che a fare notizia sarà l'ascesa degli artisti indipendenti locali".