David Bowie e Morrissey, ascolta la cover di 'Cosmic Dancer' dei T. Rex

Come si legge sul sito del già leader della band di “The Queen Is Dead”, la versione della cover del brano scritto da Weller inserita nel nuovo singolo è diversa da quella disponibile in rete già dal 1993 e dovrebbe essere pubblicata già oggi. Sempre nella giornata odierna dovrebbe venire condivisa una versione aggiornata ed elaborata del video, realizzato a Los Angeles da Tim Broad, della cover eseguita da David Bowie e Morrissey di "Cosmic Dancer”.

Il formato fisico della cover, un 45 giri, arriverà sui mercati il prossimo 19 febbraio e oltre alla versione di "Cosmic Dancer” di Bowie e Morrissey includerà una rilettura di “That’s Entertainment”, canzone scritta da Paul Weller e originariamente contenuta nel quinto album in studio dei Jam, “Sound Affects”, del 1980. La copertina del singolo - visibile nel video riportato più sopra - presenta una foto della voce di “Heroes" e dell’ex Smiths scatta da Linder Sterling a New York.

